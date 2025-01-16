集團第三季整體零售值按年跌6%，港澳市場跌20%，內地跌2%﹔第三季零售收入按年跌9%，跌幅收窄主要由於內地市場第三季零售收入轉跌為升27%，港澳市場跌幅則收窄至20%。

集團指，金價急升雖然會影響銷售，但毛利率的提升將有助減低銷售下跌的影響。在消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。

另外，鑽石產品需求仍然疲弱，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品。內地期望在宏觀經濟及零售氣氛恢復下，零售業務得以重拾升軌，對中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將會擴展內地市場。

集團看好海外市場的龐大發展潛力，將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於本財年內在海外市場淨增長約15間店舖。

六福指，內地自營店的整體同店銷售為跌11%，其中黃金產品的同店銷售為跌12%，定價首飾產品則為跌1%。十二月份內地自營店的整體同店銷售亦從跌勢轉為持平。

佔內地店舖總數逾91%的品牌店季內同店銷售下跌8%，其中黃金產品及定價首飾產品均下跌8%，定價首飾產品中的定價黃金產品上升8%，而鑽石產品則下跌36%。

集團全球共有3,343間店舖，於第三季淨減少65間店舖﹔全球共有154間「六福」自營店，包括73間設於內地、50間設於香港、17間設於澳門及14間設於海外。於上述日期，連同2681間內地及12間海外品牌店，集團在世界各地合共設有2847間「六福」店舖。

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