彭博社引述消息人士指，匯控（0005）企業和機構理財部門員工收到預告，預期今年獎金會有所下降。雖然該行未作出最後決定，不過內部指引顯示，未來數周公布的獎金水平或使員工失望，與歐洲銀行同業獎金增加的趨勢相反。
匯控回覆彭博指，董事會薪酬委員會將在首季據去年全年業績，決定今年作出決定，該行致力於確保員工獲得公允的回報，並在其經營的每個市場吸引和留住人才。
匯控去年底公布大規模重組，並於今年初實施，該行並未公布成本和效益等重組詳情，預計會在下月19日公布全年業績時發布。彭博早前引述消息指，重組行動預期至今年6月完成，管理層希望可以削減至少30億美元開支。是次重組簡化程序和決策重叠，多名高層主管已經或將會離任。
匯控在數月前曾指，獎金池將與2023年的38億美元大致相符。彭博行業研究預期，匯控或會加強成本削減力度以提高利潤，特別是薪資佔該行支出大部分，預計該行會進一步削減每年190億美元的薪資支出。
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