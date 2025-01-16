《經濟觀察報》旗下的《經濟觀察網》則在今日晚間指從數個消息來源得悉上述消息，該網記者多次撥打祝九勝的手機電話，未有人接聽；發去短信問詢，亦未獲回復。

記者也多次聯系萬科董事會秘書朱旭，朱旭未有接聽電話及回覆訊息。

經濟觀察網記者亦撥打了萬科總部的辦公電話，並應其工作人員要求，向該公司媒體採訪對接郵箱發去採訪函，至發稿時未獲任何回覆。

1969年出生的祝九勝，一直是萬科資管及財務方面的高管，他在加入萬科前，曾於建設銀行深圳分行工作，歷任福田支行副行長（主持工作）、分行信貸部總經理、公司部總經理、分行副行長等。

祝九勝於2012年加入萬科後，2012年至2015年出任公司高級副總裁，2015年期間曾發生涉及萬科創辦人王石、萬科管理團隊、寶能系、華潤、恒大（3333）、深圳地鐵等多個單位的萬科爭奪戰，萬科人事變動頻繁，他亦在2015年末被指遭到免職，不再擔任高級副總裁職務。其後隨著事件落幕，王石退出主席，由郁亮接捧，並由祝九勝接任總裁至今。

在接任萬科總裁後，祝九勝曾向傳媒強調，萬科是不會直接做金融，並澄清部分報導指他在2015年底、2016年初被萬科免職高級副總裁的新聞，指説法不準確。他自2012年一直都在萬科，只是萬科文化很尊重每個人的意願，有自由選擇權，但也會有一些試錯的做法，他個人理解是從來沒有離開，只是從事的事情，做的事方式範圍有差異。