該公司指，今次募資較2020年Ardian第八期基金的190億美元規模實現大幅增長，並使Ardian私募二級與一級市場業務的資產管理規模達到970億美元。今次其二級市場募資，突顯有限合夥人（下稱LP）日益青睞私募股權二級市場。受市場波動與投資者尋求流動性等因素推動，私募二級市場交易額於2024年創下歷史新高。

今次募資吸引了超過465家來自歐洲、美洲、中東和亞洲44個國家的全球投資者參與。其中參與基金的LP，包括各大養老基金、保險公司、主權財富基金、金融機構和高淨值人士。當中來自私人財富客戶的增長尤為強勁，其出資額佔募集總額的22%，比在第八期基金的佔比11%為高。

Ardian執行主席兼私募股權二級市場聯席負責人MARK BENEDETTI表示：「當下是私募二級市場是難得的買入機遇期，我們正力求積極把握這一機會。隨著私募市場持續呈指數級增長，投資者越來越多地尋求二級市場買家的幫助，以主動管理私募股權投資組合。此外，受到近期利率環境變化以及公開市場波動的影響，許多投資者都面臨著過度配置私募股權資產的問題，極需要解決方案。」。

其執行副主席兼私募股權二級市場聯席負責人VLADIMIR COLAS則指，全球私募二級市場交易量在過去12個月創下了新的年度紀錄。利用私募二級市場創造流動性以及調整投資配置不再是一次性的決策，而成為了機構投資者私募市場投資策略中不可或缺的一部分。

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