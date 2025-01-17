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美債息續回落 美股先升後跌 道指跌68點 金龍指數創一周高

美債息回軟，見兩周低，息差收至一周最窄，金龍指數連升3日，創一周高，美股先升後跌。

美國12月零售普遍增長，前月數據也被上修，顯示假日購物季消費需求強勁。聯儲局理事Waller表示，如果未來的通脹數據能繼續保持良好，上半年或再次減息。他沒有完全排除3月減息的可能性。

個股方面，美國銀行和摩根士丹利業績亮眼。摩根士丹利第四季度淨利潤增長逾一倍，股票交易收入大超預期。同期美國銀行投銀業務收入躍升至三年來最高，淨利息收入超過預期。另，據報力拓和嘉能可一直在討論業務合併，可能達成該行業史上最大一筆併購交易。

道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.16%，報43153點。標普500指數收跌12點，跌幅0.22%，報5937點。納斯達克綜合指數收跌172點，或0.89%，報19338點。

聯合健康跌6.04%，報510.59美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累201點，而Sherwin-Williams升2.09%，報354.17元，貢獻道指44點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.26元，跌4.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報192.91元，跌1.35%，亞馬遜(美：AMZN)收市報220.66元，跌1.2%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報611.3元，跌0.94%，英偉達(美：NVDA)收市報133.57元，跌1.95%，微軟(美：MSFT)收市報424.58元，跌0.4%，Tesla (美：TSLA)收市報413.82元，跌3.36%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.98%，報520點。德國DAX指數收漲0.4%，報20655點；法國CAC 40指數漲2.15%，報7634點；英國富時100指數收漲1.1%，報8391點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.23%，報6566點。

美國2年期債息曾跌最多0.94%，低見4.2237厘，是1月2日4.2023厘後最低。收市報4.23厘，是2024年12月12日後收市新低，當日報4.1906厘。連跌3日，累計跌0.1493厘，對上一次連跌3日是2024年12月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.44%，低見4.5861厘，是1月6日4.5733厘後最低。收市報4.6125厘，是1月3日後收市新低，當日報4.5975厘。連跌2日，累計跌0.1799厘，對上一次連跌2日是2024年12月5日。

美2年期10年期債息差曾收窄至35.4基點，是1月7日34.146基點後最窄。收市報38.036基點，是1月10日後收市最窄，當日報37.582基點。連續兩日收窄，累計4.103基點，對上一次連續兩日是1月3日。

美3個月10年期債息差曾收窄至27.94基7點，是1月7日25.796基點後最窄。收市報30.38基點，是1月3日後收市最窄，當日報29.033基點。連續兩日收窄，累計16.594基點，對上一次連續兩日是2024年12月31日。

金龍指數曾升最多0.34%，高見6574.57點，是1月8日6590.98點後最高。收市報6566.64點，是1月8日後收市新高，當日報6587.35點。連升3日，累計升211.18點，對上一次連升3日是2024年12月24日。

道指曾跌最多0.32%，低見43081.75點，是1月15日42927.76點後最低。收市報43153.13點，是1月14日後收市新低，當日報42518.28點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.32%，是1月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.53%。低見5930.72點，是1月15日5905.21點後最低。收市報5937.34點，是1月14日後收市新低，當日報5842.91點。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.9%，是1月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見19335.68點，是1月15日19299.32點後最低。收市報19338.29點，是1月14日後收市新低，當日報19044.39點。第1日陰燭。

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