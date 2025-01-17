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港股ADR升26點 夜期低水45點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR升26點或0.14%，報19549點，即月恒指夜期跌88點，報19478點，夜期低水45點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.16%，折合報379.81元；阿里巴巴（9988）跌0.01%，折合報80.24元；美團（3690）升1.28%，折合報146.87元；匯控（0005）升1.53%，折合報79.14元；建行（0939）升0.51%，折合報6.06元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.03%；納期現跌0.08%。日本東證指數現跌1.18%；韓國KOSPI指數現跌0.27%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.04%。

VIX指數隔晚升2.97%或0.48點，報16.6點。

紐油現升0.2%或0.15美元，報78.84美元；布油現跌0.9%或0.73美元，報81.29美元；金價現升0.04%或1.26美元，報2715.57美元；LME 銅期貨隔晚升0.68%或63美元，報9230.5美元。比特幣現升0%或3.79美元，報100139.37美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.6125厘。

今日焦點股份可留意：

彭順國際（6163）最快今日公布業績。

萬科總裁傳遭公安帶走 凌晨更新朋友圈「節後返工」。據報深圳派員進駐，或接管萬科。

劉鑾鴻提高利福中國（2136）私有化作價。

日本城母公司國際家居零售（1373）斥近15萬元回購，4年來首次。

匯控（0005）據報考慮下調部分員工獎金。

諾誠健華醫藥（9969）料去年淨虧損收窄至4.4億人幣。

六福（0590）第三財季港澳同店銷售跌24%。

證監會：尋求法庭對指尖銳動（6860）8名前董事頒取消資格令、賠償令。

世茂（0813）：2月24日舉行計劃債權人會議。

鄭家純逾99萬元增持周大福珠寶（1929）14.98萬股。

中國中免（1880）去年少賺37%，收入跌16%。

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