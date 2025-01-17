恒指今早低開23點或0.13%，報19499點，大市成交金額12億元；國指今早低開13點或0.19%，報7085點。恒生科技指數開市報4410點，跌0.16%。上升股份比例為5.6%，下跌為4.7%，無升跌為89.68%。