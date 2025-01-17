恒指今早低開23點或0.13%，報19499點，大市成交金額12億元；國指今早低開13點或0.19%，報7085點。恒生科技指數開市報4410點，跌0.16%。上升股份比例為5.6%，下跌為4.7%，無升跌為89.68%。
藍籌17隻升，39隻下跌，27隻無升跌。中芯國際（0981）升1.39%，報36.5元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.64%，報137.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，12隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報17元，升2.04%；跌幅最大的是京東（9618）開市報137.8元，跌1.64%。
恒指20天線(19600.87點)向下逼近100天線(19597.85點)。科指下試20天線(4399.04點)。
Ｈ＆Ｈ國際（1112）發行3億美元優先票據。無成交，報8.39元。
紫金（2899）137億收購藏格礦業24.82%。開市報14.86元，升0.13%。
彭順國際（6163）最快今日公布業績。無成交，報0.2元。
萬科（2202）總裁傳遭公安帶走 凌晨更新朋友圈「節後返工」。據報深圳派員進駐，或接管萬科。開市報4.45元，跌8.44%。
劉鑾鴻提高利福中國（2136）私有化作價。開市報0.83元，跌15.31%。
日本城母公司國際家居零售（1373）斥近15萬元回購，4年來首次。開市報0.97元，無升跌。
匯控（0005）據報考慮下調部分員工獎金。創52周高，見77.75元，開市報77.75元，升0.52%。
諾誠健華醫藥（9969）料去年淨虧損收窄至4.4億人幣。開市報5.38元，升2.48%。
六福（0590）第三財季港澳同店銷售跌24%。開市報14.1元，升0.57%。
證監會：尋求法庭對指尖銳動（6860）8名前董事頒取消資格令、賠償令。開市報0.132元，升4.76%。
世茂（0813）：2月24日舉行計劃債權人會議。無成交，報0.89元。
鄭家純逾99萬元增持周大福珠寶（1929）14.98萬股。開市報6.82元，升0.29%。
中國中免（1880）去年少賺37%，收入跌16%。開市報47.95元，跌1.34%。
破頂股包括，ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1837元，開市報1837元，升0.52%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，開市報1.43元，升0.7%；渣打集團（2888）創52周高，見100.8元，開市報100.8元，升0.3%；智城發展控股（8268）創52周高，見1.54元，開市報1.54元，升1.32%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見77.75元，開市報77.75元，升0.52%。
創上市新低，包括永順控股香港（6812）低見0.116元，開市報0.116元，跌3.33%。
創52周低，中國中藥（0570）低見1.89元，開市報1.89元，跌1.56%。
異動股
上升異動股，包括，大洋集團（1991）開市報0.099元，升11.24%；朗華國際集團（8026）開市報0.37元，升10.45%；叮噹健康（9886）開市報0.47元，升9.3%；中國天保集團（1427）開市報0.244元，升7.49%；中信金融資產（2799）開市報0.65元，升6.56%；微盟集團（2013）開市報2.36元，升6.31%；亞洲實業集團（1737）開市報0.103元，升6.19%；方達控股（1521）開市報1.59元，升6%；中國鐵鈦（0893）開市報0.057元，升5.56%；泉峰控股（2285）開市報18元，升5.14%；指尖悅動（6860）開市報0.132元，升4.76%。
下跌異動股，包括，利福中國（2136）開市報0.83元，跌15.31%；萬科（2202）開市報4.45元，跌8.44%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報33.5元，跌5.47%；嬴集團（0397）開市報0.077元，跌4.94%；中民控股（0681）開市報0.023元，跌4.17%；恒大汽車（0708）開市報0.202元，跌3.81%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.116元，開市報0.116元，跌3.33%；MINDTELL TECH（8611）開市報0.295元，跌3.28%；融創（1918）開市報1.55元，跌3.13%。
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