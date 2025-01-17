全年計，GDP按年增長5%，達到增長目標，並好過市場預期的增4.9%，首三季按年增長4.8%。

12月份工業增加值按年增長6.2%，創4月以來最快增速，好過預期的增長5.4%，前月按年增長5.4%。

12月份社會消費品零售總額按年增長3.7%，好過預期的增3.6%，前月按年增長3%。

1至12月不含農戶固定資產投資按年增長3.2%，低過預期的增3.3%，前月累計按年增長3.3%。

1至12月房地產投資按年下降10.6%，是自 1987年有記錄以來最差的一年。前月累計按年下降10.4%。

12月末調查失業率為5.1%，高過11月的5.0%。

國統局表示，2024年經濟運轉穩中有進，主要發展目標順利實現，總的來看，2024年國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。但也要看到，當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運作仍面臨不少困難和挑戰。

報告全文：

2024年，面對外部壓力加大、內部困難增加的複雜嚴峻形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，紮實推動高品質發展，國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是及時部署出台一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

初步核算，全年國內生產總值1349084億元，以不變價格計算，比上年增長5.0%。分產業看，第一產業增加值91414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值492087億元，增長5.3%；第三級產業增加值765583億元，增長5.0%。分季來看，第一季國內生產毛額年增5.3%，第二季增長4.7%，第三季增長4.6%，第四季增長5.4%。按季比較，第四季國內生產毛額增長1.6%。

一、糧食產量再上新台階，畜牧業生產穩定增長

全年全國糧食總產量70,650萬噸，較上年增加1,109萬噸，增長1.6%。其中，夏糧產量14,989萬噸，增長2.6%；早稻產量2,817萬噸，下降0.6%；秋糧產量5,2843萬噸，增長1.4%。分品種看，小麥產量14,010萬噸，增長2.6%；玉米產量2,9492萬噸，增長2.1%；稻穀產量20,753萬噸，增長0.5%；大豆產量2065萬噸，下降0.9%。全年豬牛羊禽肉產量9,663萬噸，較上年增加0.2%；其中，豬肉產量5,706萬噸，下降1.5%；牛肉產量779萬噸，增長3.5%；羊肉產量518萬噸，下降2.5% ；禽肉產量2660萬噸，增長3.8%。牛奶產量4,079萬噸，下降2.8%；禽蛋產量3,588萬噸，增長0.7%。全年生豬出欄70256萬頭，下降3.3%；年末生豬存欄42743萬頭，下降1.6%。

二、工業生產增勢較好，設備製造業及高技術製造業增長較快

全年全國規模以上工業增加價值比上年增加5.8%。分三大門類來看，礦業增加價值增長3.1%，製造業增長6.1%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長5.3%。裝備製造業增加價值增長7.7%，高技術製造業增加價值增長8.9%，增長速度分別快於規模以上工業1.9、3.1個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值增長4.2%；股份制企業增長6.1%，外商及港澳台投資企業增長4.0%；私人企業增長5.3%。分產品來看，新能源汽車、積體電路、工業機器人產品產量分別增長38.7%、22.2%、14.2%。四季度，規模以上工業增加價值年增5.7%。 12月份，規模以上工業增加價值年增6.2%，季增0.64%。 1—11月份，全國規模以上工業企業獲利總額6,6675億元，較去年同期下降4.7%。

三、服務業持續增長，現代服務業發展良好

全年服務業增加價值比上年增長5.0%。其中，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，金融業，批發和零售業增加值分別增長10.9%、10.4%、7.0% 、6.4%、5.6%、5.5%。四季度，服務業增加價值年增5.8%。 12月份，服務業生產指數年增6.5%；其中，租賃及商務服務業，金融業，資訊傳輸、軟體及資訊科技服務業，運輸、倉儲及郵政業生產指數分別增長9.5%、9.3%、 8.8%、8.3%。 1—11月份，規模以上服務業企業營業收入較去年同期增長8.2%。其中，租賃和商務服務業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，交通運輸、倉儲和郵政業企業營業收入分別增長11.5%、9.5%、8.3%。

四、市場銷售維持增長，網路零售較為活躍

全年社會消費品零售總額487895億元，較上年增長3.5%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額421166億元，增長3.4%；鄉村消費品零售額66729億元，增長4.3%。按消費類型分，商品零售額43,2177億元，增長3.2%；餐飲收入5,5718億元，增長5.3%。基本生活類及部分升級類商品銷售增勢較好，全年限額以上單位家用電器及音像器材類、體育娛樂用品類、通訊器材類、糧油食品類商品零售額分別增長12.3%、11.1%、9.9 %、9.9%。全國網路零售額155225億元，較上年增長7.2%。其中，實體商品網上零售額1,30816億元，增長6.5%，佔社會消費品零售總額的比重為26.8%。四季度，社會消費品零售總額較去年同期增長3.8%。 12月份，社會消費品零售總額較去年同期增長3.7%，較上季增長0.12%。全年服務零售額較上年增長6.2%。

五、固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快

全年全國固定資產投資（不含農民）5,14,374億元，較上年增加3.2%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.2%。分領域來看，基礎建設投資增長4.4%，製造業投資增長9.2%，房地產開發投資下降10.6%。全國新建商品房銷售面積9,7385萬平方米，下降12.9%；新建商品房銷售額96,750億元，下降17.1%。分產業看，第一產業投資增長2.6%，第二產業投資增長12.0%，第三產業投資下降1.1%。民間投資下降0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.0%。高技術產業投資增長8.0%，其中高技術製造業、高技術服務業投資分別增長7.0%、10.2%。高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，電腦及辦公設備製造業投資分​​別增長39.5%、7.1%；高技術服務業中，專業技術服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長30.3 %、11.4%。 12月份，固定資產投資（不含農民）較上季增長0.33%。

六、貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化

全年貨物進出口總額4,38,468億元，較上年增加5.0%。其中，出口2,54,545億元，增長7.1%；進口1,83,923億元，增長2.3%。對共建「一帶一路」國家進出口增長6.4%，佔進出口總額的比重為50.3%。機電產品出口增長8.7%，佔出口總額的比重為59.4%。 12月份，貨物進出口總額40,670億元，年增6.8%。其中，出口2,4099億元，增長10.9%；進口16,570億元，增長1.3%。

七、居民消費價格整體平穩，核心CPI小幅上漲

全年居民消費價格（CPI）較上年上漲0.2%。分類別來看，食品菸酒價格下降0.1%，衣著價格上漲1.4%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.5%，交通通訊價格下降1.9%，教育文化娛樂價格上漲1.5%，醫療保健價格上漲1.3%，其他用品及服務價格上漲3.8%。在食品菸酒價格中，鮮果價格下降3.5%，糧食價格下降0.1%，鮮菜價格上漲5.0%，豬肉價格上漲7.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲0.5%。 12月份，居民消費價格較去年同期上漲0.1%，較上月持平。全年工業生產者出廠價格及購買價格較上年均下降2.2%；12月份，工業生產者出廠價格及購買價格年減2.3%，較上季均下降0.1%。

八、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率下降

全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年下降0.1個百分點。 12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%。本地戶籍勞動調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。全國企業就業人員周平均工作時間為49.0小時。全年農民工總量2,9973萬人，較上年增加220萬人，增長0.7%。其中，本地移工1,2,102萬人，增長0.1%；外出農民工17,871萬人，增長1.2%。

九、居民收入持續增加，農村居民收入增長快於城鎮

全年全國居民人均可支配所得4,1314元，較上年度名義增長5.3%，扣除價格因素實際增長5.1%。依常住地分，城鎮居民人均可支配所得5,4188元，較上年名義增長4.6%，扣除物價因素實際增長4.4%；農村居民人均可支配所得23119元，較上年名義增長6.6%，扣除物價因素實際增長6.3%。全國居民人均可支配所得中位數3,4707元，較上年名義增長5.1%。依全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入9542元，中間偏下收入組21608元，中間收入組33925元，中間偏上收入組53359元，高收入組98809元。全年全國居民人均消費支出28,227元，較上年名目增加5.3%，扣除物價因素實際增長5.1%。全國居民人均食品菸酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾係數）為29.8%，與上年持平；全國居民人均服務性消費支出增加7.4%，佔人均消費支出的比重為46.1%，比上年提高0.9個百分點。

十、人口總量減少，都市化率持續提高

年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）140828萬人，比上年末減少139萬人。全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1093萬人，人口死亡率為7.76‰；人口自然增長率為-0.99‰。從性別組成來看，男性人口7,1909萬人，女性人口6,8919萬人，總人口性別比為104.34（以女性為100）。從年齡組成來看，16—59歲人口85798萬人，佔全國人口的比重為60.9%；60歲及以上人口31031萬人，佔全國人口的22.0%，其中65歲及以上人口22023萬人，佔全國人口的15.6%。從城鄉構成看，城鎮常住人口94,350萬人，比上年末增加1083萬人；鄉村常住人口46,478萬人，減少1222萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.00%，比上年末提高0.84個百分點。

總的來看，2024年國民經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。但也要看到，當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運作仍面臨不少困難和挑戰。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，紮實推動高品質發展，進一步深化改革開放，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

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