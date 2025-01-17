港元現報7.7873元貶值2點子，曾貶值最多18點子，報7.7889元，亦曾升值最多2點子，報7.7869元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.9億元，與上日相同，總結餘是1月15日後最低。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增20.4億元，至總數6098.85億元，是2024年2月14日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.3點子至2.63071%，是2024年9月16日後最低；1星期HIBOR升2.85點子至3.46369%，是1月15日後最高；2星期HIBOR無升跌報3.9%，是1月16日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.9%，是1月16日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是1月16日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4%，是1月16日後最低。

美元指數現報108.957無升跌。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0275%，連續6日擴闊，利差是2024年9月23日後最闊，當日差距為-1.2299%。

對上一次連續6日擴闊，是2024年8月27日，當日利差報-1.4436%。

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