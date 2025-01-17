澳新亦指，注意到由於季節性因素調整的修正，內地將第三季GDP增長率從0.9%修正為1.3%。這是中國第五次在1月17日左右宣布調高第三季GDP季比數據。

報告指，中國今年已實現2024年5%的GDP增長目標，增長的主要推動力是工業生產，工業生產按年增長6.2%，為八個月以來的最高水平，這主要得益於外部前期需求。

12月出口維持強勁，較去年同期增長10.7%。2024年整體貿易順差創下9,890億美元的新高，美國佔整體順差的36%。由於潛在的關稅上調和與貿易伙伴的貿易爭端，淨出口對實際GDP增長的貢獻預計將從2024年的1個百分點下降到2025年的0.7個百分點。

2024年12月，房地產市場持續穩定，一手、二手樓價格跌幅及住宅物業銷售放緩。澳新指，值得注意的是，各線城市的降幅均縮小。政府對中國最大房地產開發商之一萬科的意外干預表明，政府部門正維持靈活的政策方針，並優先降低風險，以恢復房地產行業的信心。

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