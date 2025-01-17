moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳新：工業推動GDP增長 料短期內會降準 減息則延後

內地今早公布GDP數據，澳新銀行報告稱，第四季GDP增長由工業生產推動。儘管經濟出現各種正面跡象，但該行仍對房地產市場復蘇的可持續性表示質疑。中國的政策立場仍將是逆周期的。預計人行將立即放鬆政策以應對可能出現的關稅衝擊。 農曆新年前，短期內下調存款準備率仍有可能，但減息可能會延後。

澳新亦指，注意到由於季節性因素調整的修正，內地將第三季GDP增長率從0.9%修正為1.3%。這是中國第五次在1月17日左右宣布調高第三季GDP季比數據。

報告指，中國今年已實現2024年5%的GDP增長目標，增長的主要推動力是工業生產，工業生產按年增長6.2%，為八個月以來的最高水平，這主要得益於外部前期需求。

12月出口維持強勁，較去年同期增長10.7%。2024年整體貿易順差創下9,890億美元的新高，美國佔整體順差的36%。由於潛在的關稅上調和與貿易伙伴的貿易爭端，淨出口對實際GDP增長的貢獻預計將從2024年的1個百分點下降到2025年的0.7個百分點。

2024年12月，房地產市場持續穩定，一手、二手樓價格跌幅及住宅物業銷售放緩。澳新指，值得注意的是，各線城市的降幅均縮小。政府對中國最大房地產開發商之一萬科的意外干預表明，政府部門正維持靈活的政策方針，並優先降低風險，以恢復房地產行業的信心。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市

豫園據報考慮在港上市 集資逾3億美元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌8日 負債證明書總額升至11個月高

中國人口連降三年

米高嘉道理據報邀請城中富豪 集資3.9億振興香港旅遊業

美國候任財長貝森特：中國經濟已陷入衰退

內地第四季GDP增5.4% 全年增5%達標 工業增加值、零售均勝預期

內地12月一、二手樓均價 跌幅連續第4個月收窄

滬深三大指數低開 人行進行1,050億元人幣逆回購

恒指低開23點 科指跌0.1% 匯控渣打創52周高

Ｈ＆Ｈ國際發行3億美元優先票據

紫金137億收購藏格礦業24.82%

港股ADR升26點 夜期低水45點 美期亞股跌

美債息續回落 美股先升後跌 道指跌68點 金龍指數創一周高

萬科總裁傳遭公安帶走 凌晨更新朋友圈「節後返工」

北水增持阿里影業 減持協鑫科技