恒指今早低開23點，高位升117點，低位跌99點，高低波幅217點。上升股份比例為26.64%，下跌為22.39%，無升跌為50.95%。

恒指半日升34點或0.17%，報19556點，大市成交金額674億元；國指跌7點或0.1%，報7091點。恒生科技指數收報4473點，升1.26%。

藍籌股成交金額286.68億元，佔大市成交42.53%；科指成份股成交金額187.95億元，佔大市成交27.88%；國指成份股成交金額251.63億元，佔大市成交37.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.24%，至83.09億元，佔大市成交12.31%。牛熊證成交金額44.74億元，減少31.61%；窩輪成交金額38.35億元，減少10.46%。

藍籌49隻升，29隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升10.56%，收報39.8元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.81%，收報57.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報39.8元，升10.56%；跌幅最大的是網易（9999）收報152.7元，跌2.74%。

恒指20天線(19603.76點)逼近100天線(19598.43點)，20天線、100天線得而復失。科指曾失守20天線(4402.19點)，升穿50天線(4422.98點)。

北水南下合計淨流入45.72億元，較上日減少27.41%，連續第21日流入，累計流入1601.05億元，對上一次連續21日淨流入是2024年6月14日。北水本月累計流入1036.68億元，按月增加8.61%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

Ｈ＆Ｈ國際（1112）發行3億美元優先票據。收報8.46元，升0.83%。

紫金（2899）137億收購藏格礦業24.82%。收報15.06元，升1.48%。

彭順國際（6163）最快今日公布業績。收報0.2元，無升跌。

萬科（2202）總裁傳遭公安帶走 凌晨更新朋友圈「節後返工」。據報深圳派員進駐，或接管萬科。收報4.56元，跌6.17%。

劉鑾鴻提高利福中國（2136）私有化作價。收報0.84元，跌14.29%。

日本城母公司國際家居零售（1373）斥近15萬元回購，4年來首次。收報1.05元，升8.25%。

匯控（0005）據報考慮下調部分員工獎金。創52周高，見78元，收報77.5元，升0.19%。

諾誠健華醫藥（9969）料去年淨虧損收窄至4.4億人幣。收報5.46元，升4%。

六福（0590）第三財季港澳同店銷售跌24%。收報14.2元，升1.28%。

證監會：尋求法庭對指尖銳動（6860）8名前董事頒取消資格令、賠償令。收報0.125元，跌0.79%。

世茂（0813）：2月24日舉行計劃債權人會議。收報0.89元，無升跌。

鄭家純逾99萬元增持周大福珠寶（1929）14.98萬股。收報6.8元，無升跌。

中國中免（1880）去年少賺37%，收入跌16%。收報47.45元，跌2.37%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見4.75元，收報4.75元，升1.93%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.58元，收報0.57元，升9.62%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.8元，收報12.68元，升2.26%；英諾賽科（2577）創上市新高，見41.6元，收報40.5元，升3.71%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.05元，收報1144.5元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.2元，收報1084.15元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1167.5元，收報1167.5元，升0.07%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1837元，收報1837元，升0.52%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見60.3元，收報60.3元，升0.53%；中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報39.8元，升10.56%；匯控（0005）創52周高，見78元，收報77.5元，升0.19%；匯豐控股（0005）創52周高，見78元，收報77.5元，升0.19%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.72元，收報4.71元，升0.43%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.43元，升0.7%；道和環球（0915）創52周高，見0.136元，收報0.13元，跌3.7%；國際資源（1051）創52周高，見3.18元，收報3.18元，升0.32%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報39.8元，升10.56%；匯控（0005）創52周高，見78元，收報77.5元，升0.19%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國聖牧 （1432）低見0.151元，收報0.166元，升1.22%；中國聖牧（1432）低見0.151元，收報0.166元，升1.22%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.085元，收報0.093元，跌2.11%；鋑聯控股（0459）低見0.071元，收報0.072元，跌1.37%；太平洋網絡（0543）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；中國生態旅遊（1371）低見0.134元，收報0.134元，跌4.29%；銳信控股（1399）低見0.172元，收報0.172元，跌3.91%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.62元，收報3.71元，跌2.11%；黎氏企業（2266）低見0.223元，收報0.233元，升0.43%；出門問問（2438）低見0.54元，收報0.54元，跌5.26%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.9元，無升跌；美麗華酒店（0071）低見8.86元，收報8.86元，跌1.56%；泛海集團（0129）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；廖創興企業（0194）低見3.91元，收報3.91元，跌1.01%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.96元，收報0.96元，跌1.03%；莊士中國（0298）低見0.083元，收報0.083元，跌9.78%；中國科創產業投資（0339）低見0.17元，收報0.17元，跌12.82%；中國中藥（0570）低見1.85元，收報1.88元，跌2.08%；金源發展國際實業（0677）低見0.34元，收報0.35元，跌2.78%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.111元，收報0.111元，跌6.72%。

異動股

上升異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）收報0.155元，升47.62%；宏海控股集團（8020）收報0.024元，升33.33%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.15元，升30.43%；芯成科技（0365）收報0.244元，升28.42%；時代環球集團（2310）收報0.037元，升27.59%；名仕快相（8483）收報0.07元，升27.27%；遠見控股（0862）收報0.035元，升20.69%；泰達生物（8189）收報0.39元，升20%；鼎益豐控股（0612）收報0.22元，升19.57%；新吉奧房車（0805）收報1.4元，升18.64%；新福港（1447）收報0.65元，升18.18%。

下跌異動股，包括，金力集團（3919）收報0.046元，跌28.13%；中國衛生集團（0673）收報0.325元，跌17.72%；直通電訊（8337）收報0.073元，跌17.05%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.6元，跌16.67%；新百利融資（8439）收報0.41元，跌16.33%；利福中國（2136）收報0.84元，跌14.29%；浙江聯合投資（8366）收報0.02元，跌13.04%；美佳音控股（6939）創上市新低，見0.37元，收報0.37元，跌12.94%；正乾金融控股（1152）收報0.081元，跌12.9%；中國科創產業投資（0339）見52周低0.17元，收報0.17元，跌12.82%；亞洲富思（8413）收報0.118元，跌12.59%。

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