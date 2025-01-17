富融銀行執行董事及行政總裁徐源宏表示，很高興能夠與戰略合作伙伴微眾銀行及其下屬企業在前沿科創領域進一步合作。自2023年9月與微眾銀行建立戰略合作伴關係以來，雙方在金融科技方面已攜手取得不少成果，包括共同參與「深港跨境數據驗證平台」上線試行，實現了金融企業數據的跨境驗證，從而成功縮短貸款申請流程。

他續稱，在業務合作層面，早前推出的「微眾富融出海貸」有力地幫助大灣區企業客戶在香港落地、生根、發芽，為社會、中小企及金融機構締造多贏局面。「微眾富融出海貸」於去年10月面世以來反應熱烈，截至去年底，已協助十多間大灣區中小企業客戶的香港分支機構首次獲得銀行無抵押貸款，已批核貸款總額逾5000萬元。

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