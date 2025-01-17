去年全年，匯豐的市佔率升幅最明顯，上升 0.21%，主要受投資回報所帶動。市佔率跌幅最大為信安，下跌 0.24%，主要受淨資金轉出拖累。

2024 年，強積金成員的資金主要流入股票基金。在第二和第三季，由於聯儲局開始減息，加上 8 月出現的日圓拆倉潮，導致股市出現調整，吸引資金轉向固定收益基金。

2024 年淨轉入最多的前五個資產類別基金依序為「美國股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「強積金保守基金」、「環球債券基金」和「預設投資策略-65 歲後基金」。其中，「美國股票基金」有 10 個月份出現資金淨轉入，全年共轉入 203 億元，是強積金類型中轉入最多的基金；其次是「預設投資策略-核心累積基金」，今年共轉入約 85 億元。

GUM 策略及投資分析師雲天輝指出，隨著 2025 年特朗普上台，地緣政治及關稅問題等不確定因素可導致股市出現大波動，成員在進行強積金資產配置時，應避免過度集中於單一市場，並根據自身的風險承受能力合理配置不同資產類別。

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