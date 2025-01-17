黃天祐今於「香港資本市場－GEM的未來」研討會，GEM上市的平均保薦人費用增至去年的680萬元，相比2020年升25%，但平均費用佔集資金額的比例仍然維持於9%左右。

他指出，保薦人嚴格的盡職審查對於維持香港作為國際集資中心的聲譽十分重要，有研究指出，聲譽良好的保薦人往往帶來較小的IPO價格折讓，以及減低上市初期的股價波動。而投資者信心減弱，企業融資的難度和成本均會上升，從而引發連鎖反應，削弱香港的競爭力。

黃亦提到，證監會上月譴責了一家金融中介機構（指長雄證券），並處以罰款因其未能履行作為1宗GEM上市申請的獨家保薦人的職責，因於申請人子公司與其最大客戶之間的業務安排所涉及的重大問題，而該中介機構未能進行適當的盡職審查。

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