他指出，2024年增長繼續不均衡，出口、製造業強勁，消費、房地產疲軟，製造業已取代房地產成為中國經濟的主要驅動力。而強勁的製造業投資導致產能過剩，2024年官方產能利用率僅75%，為2020年以來的最低水準。

消費方面，2024年零售金額僅增長3.5%（2023年：7.2%），而2024年家庭可支配所得增長5.3%（2023年：6.3%），僅高於過去十年的2020年及2022年。

他表示，展望未來，一旦政策刺激減弱，經濟增長可能再次失去動力。近年來，中國經濟呈現一季回升、第二季放緩、秋季回升的趨勢。自去年9月以來的一輪政策刺激已推動了2024年第四季的經濟增長速度，其效應可能延續到2025年第一季。2025年第二季經濟增長是否會再次失去動力以及北京方面將如何應對仍有待觀察。

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