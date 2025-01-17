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渣打韋浩思：發揮「超級連接器」作用 支持中國企業參與全球產業鏈

渣打集團（2888）主席韋浩思（Jose Vinals）接受《第一財經》訪問時指，中國企業加速出海，加上高凈值人士的全球配置需求攀升，為內的外資銀行帶來機會。韋浩思稱，為中國新經濟領域的企業提供建議、諮詢和金融產品等服務。目前在渣打中國的企業客戶收入中，50%來自電動車、光伏、電池和風電等新經濟領域的客戶貢獻。

他指，渣打也希望發揮「超級連接器」作用，積極支持中國企業參與全球產業鏈的重新布局，尤其是在當前全球貨物貿易中，供應鏈已佔到50%的比重。渣打的全球網絡有75%覆蓋「一帶一路」市場。在過去5年中，該機構支持超過700個「一帶一路」項目，項目總金額超過1270億美元。

他指，早前出席中英經濟和財金對話舉行，與內地的同業和企業夥伴探討如何更好地加深合作。期間，該集團與新能源企業代表遠景科技集團簽署戰略合作備忘錄，進一步深化在全球市場的戰略合作。他指，也和很多不同行業的中國客戶會面，加強和企業客戶金融機構之間的雙邊關係。

此外，韋浩思表示，推動人民幣國際化是其支持中國經濟發展的關鍵舉措。在全球30多個市場提供人民幣服務，其中香港是最大的離岸人民幣市場，倫敦也是一個核心離岸市場。

渣打銀行（中國）行長魯靜補充稱，在中國經濟轉型的過程中，企業培養海外能力刻不容緩，但這並非易事，每個海外市場都有不同的特點。例如，若企業不了解沙特2030願景，就很難打入中東市場。此外，進入印尼、馬來西亞等市場都需要了解當地國的產業政策和對產業升級的需求，否則很難融入。

另外，韋浩思稱，市場顯示美國聯儲局將放慢減息，若特朗普擔任美國總統後大幅提升關稅，或加速全球產業鏈重構，並使新興國家之間的貿易聯繫進一步加強。對中國而言，去年9月的政策轉向給全球投資者更多信心，未來的宏觀支持政策應更聚焦支持消費。

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