他指，渣打也希望發揮「超級連接器」作用，積極支持中國企業參與 全球產業鏈的重新布局，尤其是在當前全球貨物貿易中， 供應鏈已佔到50%的比重。渣打的全球網絡有75%覆蓋「 一帶一路」市場。在過去5年中，該機構支持超過700個「 一帶一路」項目，項目總金額超過1270億美元。

他指，早前出席中英經濟和財金對話舉行， 與內地的同業和企業夥伴探討如何更好地加深合作。期間， 該集團與新能源企業代表遠景科技集團簽署戰略合作備忘錄，進一步 深化在全球市場的戰略合作。他指， 也和很多不同行業的中國客戶會面， 加強和企業客戶金融機構之間的雙邊關係。

此外，韋浩思表示，推動人民幣國際化是其支持中國經濟發展的關鍵 舉措。在全球30多個市場提供人民幣服務，其中香港是最大的離岸 人民幣市場，倫敦也是一個核心離岸市場。

渣打銀行（中國）行長魯靜補充稱，在中國經濟轉型的過程中， 企業培養海外能力刻不容緩，但這並非易事， 每個海外市場都有不同的特點。例如，若企業不了解沙特2030願 景，就很難打入中東市場。此外，進入印尼、 馬來西亞等市場都需要了解當地國的產業政策和對產業升級的需求， 否則很難融入。

另外，韋浩思稱，市場顯示美國聯儲局將放慢減息，若特朗普擔任美 國總統後大幅提升關稅，或加速全球產業鏈重構，並使新興國家之間 的貿易聯繫進一步加強。對中國而言， 去年9月的政策轉向給全球投資者更多信心，未來的宏觀支持政策應 更聚焦支持消費。

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