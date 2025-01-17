保監局公布去年首三季臨時業務統計數字，不包括退休計劃業務長期業務（壽險）新造保單保費為1696億元，按年上升15.7%。非相連個人業務新造保費按年上升18%至1620億元，當中分紅業務為1414億元，投資相連個人業務則下跌19.7%至72億元。保險公司共發出約5.8萬份合資格延期年金保單，引入保費37億元，或佔個人業務總額2.2%。
源自內地訪客的新造保單保費為466億元，按年下跌0.4%，佔個人業務總新造保單保費27.6%，大部分以非整付方式支付。終身壽險、危疾及醫療保險分別佔以上保單比例為59%、28%和5%。考慮到內地訪客季節性到訪的模式，有關業務統計數字將從2025年首季開始由每季改為每半年公布一次。
保監局在今年7月實施風險為本資本制度，採用全新的監管申報表，部分統計範圍與過往有所不同，包括一般保險（即財產保險）包括離岸業務，即承保風險來源地並不在香港，保險公司改以財政年度而非曆年匯報承保表現，當局提醒公眾不應將最新數字與過往年度發布的數字作直接比較。
今年2024年首三季，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為750億元和517億元已償付申索毛額為384億元。整體經營利潤為67億元，而承保利潤為22億元。直接一般業務的毛保費及淨保費，分別為395億元和279億元。整體承保利潤為25億元，主要受惠於一般法律責任（包括僱員補償）業務、金錢損失業務和財產損壞業務的穩健表現，但部分被意外及健康業務所抵消。
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