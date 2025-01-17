文綺華又指，澳門旅遊局正籌備5場海外路展，包括日本東京、韓國首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡和印尼雅加達，她期望在上半年完成。他們下週將赴西班牙參加旅遊展，與當地業界接觸，2月底將先後到阿聯酋杜拜及沙特阿拉伯利雅得舉行旅遊推介會，3月則赴德國柏林參與旅遊展，亦會有特定節目在會上舉行。今年另有2個大型歐洲相關的活動來澳舉辦，包括6月份歐洲旅行社商會來澳舉行會議，12月初葡萄牙旅行社協會亦將在澳門舉辦年會。

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