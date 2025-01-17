澳門媒體引述澳門旅遊局局長文綺華指，受惠於珠海和深合區赴澳旅遊「一周一行」和「一簽多行」等政策，他們經重新估算，預料今年全年訪澳的旅客量可達3800至3900萬人次，非常貼近 2019年疫情前的水平。至於今年春節黃金周共8日，她則預料，日均會有18.5萬旅客人次，其中國際旅客約8000人次。2025農曆新年花車匯演則於1月31日至2月16日期間舉行。
文綺華又指，澳門旅遊局正籌備5場海外路展，包括日本東京、韓國首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡和印尼雅加達，她期望在上半年完成。他們下週將赴西班牙參加旅遊展，與當地業界接觸，2月底將先後到阿聯酋杜拜及沙特阿拉伯利雅得舉行旅遊推介會，3月則赴德國柏林參與旅遊展，亦會有特定節目在會上舉行。今年另有2個大型歐洲相關的活動來澳舉辦，包括6月份歐洲旅行社商會來澳舉行會議，12月初葡萄牙旅行社協會亦將在澳門舉辦年會。
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