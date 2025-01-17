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保監局計劃就分紅保單演示利率訂上限 檢討代理首年佣金比例

保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，當局正就三項分紅保險措施向業界諮詢，包括就演示利率水平設立上限、就中介人酬勞結構進行檢討，以及推出一站式分紅實現率比較平台，預計今年會完成討論措施內容並作出公布，惟未有實施時間表。

演示利率是分紅保單給予客戶預計的保障和非保障利率，非保證回報相當受保險投資回報影響，呂愈國認為當局有需要設立上限，市面有個別人士以很高預期回報吸引客戶投保，有可以違反公平待客原則，希望

呂愈國表示，預計會就港元和非港元保單分別訂立演示利率上限，至少每年更新一次，亦會按投資環境作出更新，釐定參考資產配置和資產回報率，以及過去保險公司的分紅實現率。早前市傳保監局向保險公司諮詢文件，港元和美元保單利率上限以6%和6.5%為例，呂愈國回應指是「合理數字」，連續30年6厘並不容易，希望投保人可在合理期望下購買保單。

保監局亦擬就中介人酬勞結構進行檢討，呂愈國指分紅單佣金通常是前置式，即大部分佣金在首個出單年度給予中介，新加坡、馬來西亞亦有首年佣金上限，探討香港是否有需要引入要求，目前未有最終方案。

保監局早年已要求保險公司公布分紅保單分紅實現率，呂愈國指目前在各保險公司個別公布，較難作出比較，因此計劃由當局搜集數據並整合，較易讓公眾理解。

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