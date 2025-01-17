港股連升4日，恒指見近4個月最長連升，科指3周最長，國指則逾一個月最長。今日科指表現跑贏，兼創年內新高。晶片股再受國產替代預期提振，昨日高位回落近一成的中芯國際（0981）今早曾再升9.5%，創4年半高，收市升幅收窄至4.9%。

全周計，三大指數均上升，升幅兩個月最大，中芯表現最佳，累升21%。

貨幣表現波動，今早在岸人民幣曾升值至7.3238元，是1月7日後最強，收據公布後升幅收窄，現報7.3282元，升值0.05%。美元由跌0.06%轉為升最多0.27%，港元亦由貶值最多0.02%，轉為升值最多0.03%。

恒指今早低開23點，高位升117點，低位跌99點，高低波幅217點，是1月15日後收市新低，當日報169.28點。上升股份比例為31.87%，下跌為29.31%，無升跌為38.8%。

恒指收市升61點或0.31%，報19584點，大市成交金額1222億元，較上日減少14.08%，是1月6日1216.35億元成交後最少；國指升10點或0.14%，報7108點。恒生科技指數收報4479點，升1.4%。

藍籌股成交金額578.17億元，佔大市成交47.31%；科指成份股成交金額373.31億元，佔大市成交30.54%；國指成份股成交金額506.03億元，佔大市成交41.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.11%，至89.73億元，佔大市成交7.33%。牛熊證成交金額48.57億元，減少25.76%；窩輪成交金額41.16億元，減少3.9%。

藍籌48隻升，30隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升9.58%，收報39.45元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.47%，收報57.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見39.95元，收報39.45元，升9.58%；跌幅最大的是網易（9999）收報153.8元，跌2.04%。

恒指20天線(19605.12點)逼近100天線(19598.7點)，20天線100天線得而復失。科指20天線(4402.5點)失而復得，升穿50天線(4423.1點)。

北水南下合計淨流入83.25億元，較上日增加32.18%，淨流入金額是1月15日93.49億元後最多。連續第21日流入，累計流入1638.58億元，對上一次連續21日淨流入是2024年6月14日。北水本月累計流入1074.21億元，按月增加12.54%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.6%，是1月16日後最大升幅，當日升幅為1.96%。高見19640.37點，是1月16日19664.39點後最高。今日收市報19584.06點，是1月6日後收市新高，當日報19688.29點。連升4日，累計升709.92點，對上一次連升4日是2024年9月27日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月24日。

科指曾升最多1.71%，是1月16日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見4492.85點，是2024年12月31日4507.55點後最高。今日收市報4479.19點，是2024年12月30日後收市新高，當日報4500.6點。連升4日，累計升257.27點，對上一次連升4日是2024年12月27日。

國指曾升最多0.35%，是1月16日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見7123.88點，是1月16日7146.95點後最高。今日收市報7108.81點，是1月6日後收市新高，當日報7135.48點。連升4日，累計升265.1點，對上一次連升4日是2024年12月4日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月20日。

一周表現

恒指本周累升2.73%或519點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為10.2%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.95%，其次為京東（9618）及宏橋（1378），分別升12.07%及10.84%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌6.07%，其次為新東方（9901）及銀娛（0027），分別跌5.74%及3.96%。

國指本周累升3.05%或210點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為11.73%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.95%，其次為小鵬（9868）及京東（9618），分別升16.31%及12.07%。而表現最差的是新東方（9901），累跌5.74%，其次為申洲國際（2313）及海爾智家（6690），分別跌3.38%及3.04%。

科指本周累升5.13%或218點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為17.38%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升21.95%，其次為華虹半導體（1347）及小鵬（9868），分別升17.03%及16.31%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌3.04%，其次為比亞迪電子（0285）及美的集團（0300），分別跌2.56%及2.27%。

午後消息股表現

晶片股再受國產替代預期提振。晶片股

中芯國際（0981）收報39.45元，升9.58%。曾升最多10.97%，是2024年12月20日後最大升幅，當日升幅為13.96%。高見39.95元，是2020年7月15日44.8元後最高。今日收市報39.45元，是2020年7月14日後收市新高，當日報41.8元。

華虹半導體（1347）收報24.4元，升4.95%。

ASMPT（0522）收報76.6元，升3.23%。

萬科（2202）據報已準備好資金 兌付月內到期境內債券。萬科內地債價大幅波動 部分漲停。收報4.71元，跌3.09%。

騰訊（0700）披露反舞弊通報 百多人被解聘 20餘人涉嫌犯罪。收報379.8元，跌0.68%。

今早及隔晚消息股表現

豫園據報考慮在港上市 集資逾3億美元。復星（0656）收報4.19元，升1.21%。

Ｈ＆Ｈ國際（1112）發行3億美元優先票據。收報8.38元，跌0.12%。

紫金（2899）137億收購藏格礦業24.82%。收報15.04元，升1.35%。

彭順國際（6163）最快今日公布業績。收報0.2元，無升跌。

萬科（2202）總裁傳遭公安帶走 凌晨更新朋友圈「節後返工」。據報深圳派員進駐，或接管萬科。收報4.71元，跌3.09%。

劉鑾鴻提高利福中國（2136）私有化作價。收報0.84元，跌14.29%。

日本城母公司國際家居零售（1373）斥近15萬元回購，4年來首次。收報1.03元，升6.19%。

匯控（0005）據報考慮下調部分員工獎金。創52周高，見78元，收報77.6元，升0.32%。

諾誠健華醫藥（9969）料去年淨虧損收窄至4.4億人幣。收報5.45元，升3.81%。

六福（0590）第三財季港澳同店銷售跌24%。收報14.22元，升1.43%。

證監會：尋求法庭對指尖銳動（6860）8名前董事頒取消資格令、賠償令。收報0.127元，升0.79%。

世茂（0813）：2月24日舉行計劃債權人會議。收報0.89元，無升跌。

鄭家純逾99萬元增持周大福珠寶（1929）14.98萬股。收報6.77元，跌0.44%。

中國中免（1880）去年少賺37%，收入跌16%。收報47.4元，跌2.47%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見5元，收報4.78元，升2.58%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.58元，收報0.57元，升9.62%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.8元，收報12.74元，升2.74%；英諾賽科（2577）創上市新高，見41.6元，收報38.5元，跌1.41%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見143元，收報143元，升0.07%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9092.7元，收報9089.35元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.05元，收報1144.95元，升0.05%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1053元，收報1053元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.25元，收報1084.25元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1167.5元，收報1167.1元，升0.04%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.65元，收報19.6元，無升跌；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1837元，收報1837元，升0.52%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見60.3元，收報60.3元，升0.53%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.72元，收報4.71元，升0.43%；先施（0244）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，無升跌；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升1.41%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升1.47%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見39.95元，收報39.45元，升9.58%；匯控（0005）創52周高，見78元，收報77.6元，升0.32%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國聖牧 （1432）低見0.151元，收報0.164元，無升跌；中國聖牧（1432）低見0.151元，收報0.164元，無升跌；ＧＢＡ集團（0261）低見0.085元，收報0.09元，跌5.26%；復興亞洲（0274）低見0.03元，收報0.033元，無升跌；鋑聯控股（0459）低見0.071元，收報0.071元，跌2.74%；太平洋網絡（0543）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；霸王集團（1338）低見0.036元，收報0.046元，升2.22%；中國生態旅遊（1371）低見0.13元，收報0.13元，跌7.14%；銳信控股（1399）低見0.172元，收報0.172元，跌3.91%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.62元，收報3.82元，升0.79%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.93元，升0.51%；美麗華酒店（0071）低見8.84元，收報8.9元，跌1.11%；泛海集團（0129）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；銀建國際（0171）低見0.079元，收報0.083元，無升跌；麗新國際（0191）低見0.5元，收報0.54元，跌1.82%；廖創興企業（0194）低見3.91元，收報3.92元，跌0.76%；博富臨置業（0225）低見4.74元，收報4.74元，跌0.21%；順豪控股（0253）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.96元，收報0.96元，跌1.03%。

異動股

上升異動股，包括，海納星空科技（8297）收報0.11元，升197.3%；卓悅控股（0653）收報0.36元，升56.52%；COSMOPOL INT'L（0120）收報0.164元，升56.19%；華康生物醫學（8622）創52周高，見0.34元，收報0.335元，升43.16%；金貓銀貓（1815）停牌；宏海控股集團（8020）收報0.024元，升33.33%；泰達生物（8189）創52周高，見0.455元，收報0.425元，升30.77%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.148元，升28.7%；鼎益豐控股（0612）收報0.226元，升22.83%；新明中國（2699）收報0.022元，升22.22%。

下跌異動股，包括，明發（0846）收報0.115元，跌29.88%；中國衛生集團（0673）收報0.295元，跌25.32%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見6.6元，收報6.71元，跌19.16%；金力集團（3919）收報0.052元，跌18.75%；民生國際（0938）收報0.72元，跌18.18%；瑞強集團（8427）收報17.2元，跌18.1%；IDT INT'L（0167）收報0.02元，跌16.67%；信源企業集團（1748）見52周低1.32元，收報1.39元，跌16.27%；普匯中金國際（0997）平上市低位0.021元，收報0.021元，跌16%。

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