大市全日沽空金額224.48億元，較上日減少0.35%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.83%升至18.35%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）24.3億元，較上日增加121%，沽空比率由上日的13.45%升至31.24%。上日基金單位減少7000萬個，至總數70.51億個，是1月14日後新低，當日為70.4億個。
沽空增幅最多的股份為，藥師幫（9885）增加11655.65%，至13.30萬元；沽空減幅最多的股份為，上海石油化工股份（0338）減少99.87%，至2280元。
藍籌當中，沽空比率最高的是龍湖（0960）沽空比率39.52%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率40.27%。
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