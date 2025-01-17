澳門博彩監察協調局最新季度數據顯示，去年第四季度貴賓博彩錄得139.92億元（澳門元、下同），按季增長6.96%；按年亦增長10.17%。全年貴賓博彩毛收入達547.64億元，按年增長21.19%，並攤佔全年賭收24.15%，亦回復至疫情前的40.49%。
該局的數據還顯示，扣除博彩機即角子機及貴賓博彩部份，去年第四季單是中場便錄得賭收約400.64億元，按季增長2.34%；按年則增長4.22%。全年中場博彩毛收入達1590.99億元，並按年增長25.32%，攤佔全年賭收70.16%，相當於疫情前的111.97%水平。
至於在娛樂場內的直播機方面，去年全年錄得的賭收創出歷年新高，達到42.95億元。另外多款賭枱遊戲如番攤、牌九、富貴三公、花旗骰、德州撲克及富貴三寶，雖然賭收遠遠不及百家樂，但是表現均超過2019年疫情前，分別錄得4.98億元、1.34億元、4.13億元、3.85億元、8.83億元及10.71億元，反映旅客未如過往般集中在百家樂、骰寶及廿一點上，稍為分散。
截至去年第四季，全澳門維持經營30家娛樂場，共營運6000張賭枱及1.2萬部角子機。
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