新一份《財政預算案》於下月26日公布，財政司司長陳茂波在一個論壇上被問到會否考慮推動稅制改革時表示，現時不適合增加不必要的討論。
陳茂波認為，政府要審時度勢，加上地緣政治複雜，要避免增加不必要誤解和討論，目前應聚焦在招商引資和經濟發展。他又提到，增加稅項要兼顧本港競爭力，對招商引資有何影響，他亦期望在疫後給多些空間予企業及個人，重建自身的財政力量，故考慮開源方面要非常謹慎。
至於節流方面，陳茂波表示，會考慮是否加大今年度起每年減少1%政府開支的空間，政府內部正積極研究，大方向是節約政府開支。
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