陳茂波認為，政府要審時度勢，加上地緣政治複雜，要避免增加不必要誤解和討論，目前應聚焦在招商引資和經濟發展。他又提到，增加稅項要兼顧本港競爭力，對招商引資有何影響，他亦期望在疫後給多些空間予企業及個人，重建自身的財政力量，故考慮開源方面要非常謹慎。

至於節流方面，陳茂波表示，會考慮是否加大今年度起每年減少1%政府開支的空間，政府內部正積極研究，大方向是節約政府開支。

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