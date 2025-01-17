零售化妝品股莎莎（0178）公布，截至去年12月底的第三財季營業額按年下跌10.7%至10.551億元，當中線下營業額為8.752億元，線上營業額為1.799億元。集團表示，線下按年跌幅由上半財年的17.4%大幅改善至7.9%，主要因為集團的核心市場香港及澳門內地旅客量持續回升，有助改善線下銷售。
集團線上銷售下跌22.3%至1.799億元，主要因為內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務有局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞方面以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得12.9%的按年增長。
港澳市場第三季同店銷售下跌10.5%；內地同店按年下跌12.9%；東南亞同店亦跌8.2%。
集團核心市場港澳地區內地旅客量持續回升，有助改善集團線下銷售，期內港澳營業額按年微跌8.1%至8.17億元12月更是2024 銷售按年跌幅最少的月份。深圳2024年12月1日重啟赴港「一簽多行」，2025年1月1日起，珠海及橫琴粵澳深度合作區居民訪澳，分別實施「一周一行」及「一簽多行」。集團相信，以上措施對港澳的旅遊業和零售業的正面影響，需時才能完全反映出來；而香港居民持續北上及外遊、美元持續走強令旅客在港澳地區消費減少，或會減低有關政策帶來的實際效益。
內地方面，總營業額按年跌35.8%至1.2億元，集團指內地經濟及消費持續疲弱，正重整業務布局，進一步減少對內地線下業務的投入。
截至2024年12月31日，集團在所有地區經營共175間零售店舖，當中港澳共有84間店舖，按年多2間；內地則按年減少13間店舖至20間。
其他報道
恒指收市升61點 連升4日 成交兩周最少 全周港股創兩個月最大升幅 中芯累升21%
澳門旅遊局：料今年旅客達3900萬貼近疫情前 農曆年日均18.5萬旅客
去年首三季本港新造保費按年升15.7% 內地訪客新造保費降0.4%
渣打韋浩思：發揮「超級連接器」作用 支持中國企業參與全球產業鏈
麥格理：內地通縮仍是主要擔憂 政策刺激若減弱 經濟增長或失動力
黃天祐：去年GEM板錄3宗上市籌2.4億元 較再前兩年大有改善