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莎莎上季營業額跌一成至10.6億元 港澳同店銷售跌10.5%

零售化妝品股莎莎（0178）公布，截至去年12月底的第三財季營業額按年下跌10.7%至10.551億元，當中線下營業額為8.752億元，線上營業額為1.799億元。集團表示，線下按年跌幅由上半財年的17.4%大幅改善至7.9%，主要因為集團的核心市場香港及澳門內地旅客量持續回升，有助改善線下銷售。

集團線上銷售下跌22.3%至1.799億元，主要因為內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務有局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞方面以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得12.9%的按年增長。

港澳市場第三季同店銷售下跌10.5%；內地同店按年下跌12.9%；東南亞同店亦跌8.2%。

集團核心市場港澳地區內地旅客量持續回升，有助改善集團線下銷售，期內港澳營業額按年微跌8.1%至8.17億元12月更是2024 銷售按年跌幅最少的月份。深圳2024年12月1日重啟赴港「一簽多行」，2025年1月1日起，珠海及橫琴粵澳深度合作區居民訪澳，分別實施「一周一行」及「一簽多行」。集團相信，以上措施對港澳的旅遊業和零售業的正面影響，需時才能完全反映出來；而香港居民持續北上及外遊、美元持續走強令旅客在港澳地區消費減少，或會減低有關政策帶來的實際效益。

內地方面，總營業額按年跌35.8%至1.2億元，集團指內地經濟及消費持續疲弱，正重整業務布局，進一步減少對內地線下業務的投入。

截至2024年12月31日，集團在所有地區經營共175間零售店舖，當中港澳共有84間店舖，按年多2間；內地則按年減少13間店舖至20間。

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