集團線上銷售下跌22.3%至1.799億元，主要因為內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務有局；港澳線上銷售則保持平穩發展，東南亞方面以第三方電子商貿平台合作為主，並錄得12.9%的按年增長。

港澳市場第三季同店銷售下跌10.5%；內地同店按年下跌12.9%；東南亞同店亦跌8.2%。

集團核心市場港澳地區內地旅客量持續回升，有助改善集團線下銷售，期內港澳營業額按年微跌8.1%至8.17億元12月更是2024 銷售按年跌幅最少的月份。深圳2024年12月1日重啟赴港「一簽多行」，2025年1月1日起，珠海及橫琴粵澳深度合作區居民訪澳，分別實施「一周一行」及「一簽多行」。集團相信，以上措施對港澳的旅遊業和零售業的正面影響，需時才能完全反映出來；而香港居民持續北上及外遊、美元持續走強令旅客在港澳地區消費減少，或會減低有關政策帶來的實際效益。

內地方面，總營業額按年跌35.8%至1.2億元，集團指內地經濟及消費持續疲弱，正重整業務布局，進一步減少對內地線下業務的投入。

截至2024年12月31日，集團在所有地區經營共175間零售店舖，當中港澳共有84間店舖，按年多2間；內地則按年減少13間店舖至20間。

其他報道

重慶鋼鐵發盈警 料去年虧損擴至33億人幣

馬來西亞擬加強反傾銷規定 遏制中國等地廉價商品

財爺回應會否考慮推稅制改革 陳茂波：不想增加不必要討論

澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億 增長逾一成

全日沽空金額減0.3% 盈富沽空增1.2倍

恒指收市升61點 連升4日 成交兩周最少 全周港股創兩個月最大升幅 中芯累升21%

保監局計劃就分紅保單演示利率訂上限 檢討代理首年佣金比例

澳門旅遊局：料今年旅客達3900萬貼近疫情前 農曆年日均18.5萬旅客

去年首三季本港新造保費按年升15.7% 內地訪客新造保費降0.4%

特朗普擬將加密貨幣列為政策優先事項 研建國家比特幣儲備

渣打韋浩思：發揮「超級連接器」作用 支持中國企業參與全球產業鏈

萬科據報已準備好資金 兌付月內到期境內債券

麥格理：內地通縮仍是主要擔憂 政策刺激若減弱 經濟增長或失動力

黃天祐：去年GEM板錄3宗上市籌2.4億元 較再前兩年大有改善

萬科內地債價大幅波動 部分漲停

GUM：去年強積金市場總資產降0.5%至1.29萬億元

瑞穗：內地數據令人鼓舞 但未能顯著改善2025年增長前景

富融銀行與微眾科技簽協議 加強數碼創新能力

強積金去年淨流入481億元見3年低 中港股票走資105億 美股吸資247億