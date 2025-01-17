可持續披露方面，財庫局於上月推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用ISSB準則的方針。陳浩濂表示他有與柬埔寨會計及審計監督局副局長Nean Bony會面，Nean Bony表示十分欣賞香港推進可持續披露的清晰路線和方向，而柬埔寨現亦正在積極推進可持續披露，並會繼續與香港會計界加強溝通及借鑒香港的經驗，一起推動可持續發展。

陳浩濂亦提到，與以色列財政部駐亞洲代表公使Asaf Sherman見面時，雙方分享人工智於在兩地金融服務業的應用情況及實際案例，並同意往後加強雙邊對接，就人工智能在金融服務業上的應用多作經驗分享和知識交流，從而推動兩地的人工智能和金融服務業發展。

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