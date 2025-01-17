財經事務及庫務局副局長陳浩濂於Facebook撰文表示，除本星期的舉辦的「亞洲金融論壇」之外，本周他亦分別與來自十多個不同國家的政府官員或監管機構代表會面，與會者均希望繼續與香港加強合作，善用香港的金融服務業為其金融機構尋找商機及為其企業尋找投融資機會。
可持續披露方面，財庫局於上月推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用ISSB準則的方針。陳浩濂表示他有與柬埔寨會計及審計監督局副局長Nean Bony會面，Nean Bony表示十分欣賞香港推進可持續披露的清晰路線和方向，而柬埔寨現亦正在積極推進可持續披露，並會繼續與香港會計界加強溝通及借鑒香港的經驗，一起推動可持續發展。
陳浩濂亦提到，與以色列財政部駐亞洲代表公使Asaf Sherman見面時，雙方分享人工智於在兩地金融服務業的應用情況及實際案例，並同意往後加強雙邊對接，就人工智能在金融服務業上的應用多作經驗分享和知識交流，從而推動兩地的人工智能和金融服務業發展。
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