是次Noyb的投訴，涉及這些中資公司在希臘、荷蘭、比利時、意大利及奧地利的營運，其出招旨在尋求叫停數據轉移至中國，並且要求當局對這些中資機構，可按4%環球收入去施罰。根據Noyb網頁所示，若按照其建議的算式去施罰，全球速賣通及Temu將被罰款1.47億歐元（11.79億港元）及13.5億歐元（108.27億港元）。其引述透明度報告及其他文件，發現阿里巴巴（9988）開設新的電商平台全球速賣通、Shein及小米承認有將歐洲的個人資訊寄發往內地，拼多多（美：PDD）為首的Temu及騰訊（0700）則透過訊息發送程式WeChat轉移數據往第三國，並可能是送到中國。

中國外交部在周五表示，中國政府從不會向企業及個人查詢，在有違當地法律下，去在外國收集及提供數據資訊及情報。外交部發言人郭嘉昆在新聞例會上表示，中國會依法保障數據私隱及安全，並且重視。路透引述小米發言人指，其正審視有關指控，若有人因為作出今次投訴而接觸他們，他們會與有關部門全面合作。其他公司則未有即時回應。

路透的報道引述Noyb的數據保障律師Kleanthi Sardeli指：「中國是極權監察國家，因此很清晰地顯示，中國不會提供與歐盟同等數據保障，將歐洲人的個人資訊轉移，很清楚是不合法，一定要立即制止。此前，字節跳動擁有的TikTok，已經要與若干國家的監管機構交手，並隨著聯邦禁令生效，因此計劃自周日起停止在美國運作。歐盟亦正就TikTok被指涉嫌未能限制對羅馬尼亞總統選舉構成干預為由，著手調查。

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