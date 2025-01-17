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匯豐保險：去年首三季新造保費市佔率19.5%

匯豐保險公布，根據保險業監管局今天公布的香港保險業臨時統計數字顯示，在2024年第三季，匯豐保險在新造業務保費及年度化新保費市場份額分別達19.5%及19.4%，連續第三季佔市場第一。

匯豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，很高興能繼續在香港人壽保險市場保持領先地位，在2024年首三季錄得超過330億元的新造業務保費，並取得19.5%的市場份額。這主要受惠於該行高淨值業務的增長，以及於年初推出的多元貨幣計劃。

此外，香港最近的發展令其國際金融中心地位更為穩固，匯豐保險有信心離岸客戶會繼續視香港為主要國際保險樞紐。

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