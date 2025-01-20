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港股ADR升199點 夜期高水257點 美期跌 亞股個別發展 新東方業績

美股向上，港股ADR升199點或1.02%，報19783點，即月恒指夜期升244點，報19841點，夜期高水257點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.16%，折合報384.08元；阿里巴巴（9988）升3.26%，折合報82.82元；美團（3690）升2.75%，折合報150.86元；匯控（0005）跌0.35%，折合報78.82元；建行（0939）跌0.38%，折合報6.04元。

道期現跌0.107%；標期現跌0.15%；納期現跌0.2%。日本東證指數現升1.07%；韓國KOSPI指數現升0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.3%。

VIX指數隔晚跌3.79%或0.63點，報15.97點。

紐油現升0.6%或0.46美元，報78.35美元；布油現升0.35%或0.28美元，報81.08美元；金價現跌0.32%或8.87美元，報2694.38美元；LME 銅期貨隔晚跌0.43%或40.5美元，報9190美元。比特幣現跌2.66%或2763.22美元，報100793.07美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.627厘。

今日焦點股份可留意：

新東方（9901）最快今日公布業績。

和譽（2256）發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元。

盛業（6069）發盈喜 料全年多賺逾30%。

國藥（1099）附屬A股國藥一致料去年盈利最多跌65%。

優必選（9880）：料以H股激勵計劃於市場回購不超2億元人幣股份。

18C半新股晶泰科技（2228）折讓8%配新股最多籌11億元。

萬科（2202）據報有足夠現金兌付本月到期境內債。

中國國航（0753）料去年虧損最多2.4億人幣。

順豐（6936）去年12月收入升12%至264億元人幣。

中信証券（6030）去年純利217億人幣升10%。

招商證券（6099）去年純利104億人幣升逾18%。

中國龍工（3339）盈喜，料全年多賺至多66%至10.7億人幣。

九毛九（9922）旗下太二上季日均銷售額按年跌24.6%。

南京熊貓電子（0553）料去年虧損降至最多2.2億人幣。

盈利時（6838）盈警料全年最多虧損2300萬。

莎莎（0178）上季營業額跌一成至10.6億元，港澳同店銷售跌10.5%。

重慶鋼鐵（1053）發盈警，料去年虧損擴至33億人幣。

澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億，增長逾一成。

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