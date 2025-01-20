恒指今早高開220點或1.13%，報19804點，大市成交金額27億元；國指今早高開87點或1.24%，報7196點。恒生科技指數開市報4554點，升1.68%。上升股份比例為12.54%，下跌為1.88%，無升跌為85.57%。
藍籌69隻升，5隻下跌，9隻無升跌。京東（9618）升4.02%，報152.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌0.86%，報104.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報34元，升4.13%；跌幅最大的是同程旅行（0780）無成交，報18.26元。
恒指升穿50天線(19724.77點)。科指高於50天線(4422.7點)。
金貓銀貓（1815）、中國白銀：發現金礦體 金貓銀貓建議改名。創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升46.34%。
中國白銀（0815）開市報0.34元，升19.3%。
億都（0259）：蘇州清越料虧損收窄。無成交，報3.48元。
新東方（9901）最快今日公布業績。開市報47.3元，升2.83%。
和譽（2256）發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元。無成交，報4.51元。
盛業（6069）發盈喜 料全年多賺逾30%。無成交，報7.37元。
國藥（1099）附屬A股國藥一致料去年盈利最多跌65%。開市報20.4元，無升跌。
優必選（9880）：料以H股激勵計劃於市場回購不超2億元人幣股份。開市報56.25元，升4.36%。
18C半新股晶泰科技（2228）折讓8%配新股最多籌11億元。開市報4.61元，跌0.86%。
萬科（2202）據報有足夠現金兌付本月到期境內債。開市報4.7元，跌0.21%。
中國國航（0753）料去年虧損最多2.4億人幣。開市報5.14元，升1.58%。
順豐（6936）去年12月收入升12%至264億元人幣。開市報34.3元，無升跌。
中信証券（6030）去年純利217億人幣升10%。開市報21.3元，升1.91%。
招商證券（6099）去年純利104億人幣升逾18%。開市報14.64元，升3.54%。
中國龍工（3339）盈喜，料全年多賺至多66%至10.7億人幣。開市報1.79元，升14.74%。
九毛九（9922）旗下太二上季日均銷售額按年跌24.6%。開市報2.82元，跌1.4%。
南京熊貓電子（0553）料去年虧損降至最多2.2億人幣。開市報3.08元，無升跌。
盈利時（6838）盈警料全年最多虧損2300萬。無成交，報0.405元。
莎莎（0178）上季營業額跌一成至10.6億元，港澳同店銷售跌10.5%。無成交，報0.66元。
重慶鋼鐵（1053）發盈警，料去年虧損擴至33億人幣。開市報0.87元，跌1.14%。
澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億，增長逾一成。
濠賭股
新濠國際發展（0200）開市報4.2元，升0.24%。
美高梅中國（2282）無成交，報10.42元。
澳博（0880）無成交，報2.46元。
永利澳門（1128）無成交，報5.43元。
銀河娛樂（0027）開市報31.5元，無升跌。
金沙中國（1928）開市報18.2元，升1.45%。
信德（0242）無成交，報0.62元。
破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.72元，開市報4.72元，升0.21%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升1.45%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見6.8元，開市報6.8元，升2.72%；常達控股（1433）創52周高，見0.058元，開市報0.058元，升3.57%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升46.34%；華康生物醫學（8622）創52周高，見0.34元，開市報0.34元，升1.49%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見78元，開市報78元，升0.52%。
異動股
上升異動股，包括，金貓銀貓（1815）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升46.34%；中國白銀集團（0815）開市報0.34元，升19.3%；中國龍工（3339）開市報1.79元，升14.74%；中國天保集團（1427）開市報0.24元，升11.11%；眾誠能源（2337）開市報1.38元，升6.98%；國美零售（0493）開市報0.019元，升5.56%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.247元，升5.11%；優必選（9880）開市報56.25元，升4.36%；中港照相（1123）開市報0.125元，升4.17%；蔚來（9866）開市報34元，升4.13%。
下跌異動股，包括，弘浩國際控股（8375）開市報4.15元，跌6.74%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，跌6.67%；華夏以太幣（3046）開市報7.7元，跌4.94%；中民控股（0681）開市報0.021元，跌4.55%；博雅互動（0434）開市報5.15元，跌4.28%；中智藥業（3737）開市報0.97元，跌3.96%；希教國際控股（1765）開市報0.147元，跌3.92%；浩森金融科技（3848）開市報6元，跌3.85%；聲揚集團（8163）開市報0.18元，跌3.74%；匯隆控股（8021）開市報0.028元，跌3.45%。
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