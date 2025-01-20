恒指今早高開220點或1.13%，報19804點，大市成交金額27億元；國指今早高開87點或1.24%，報7196點。恒生科技指數開市報4554點，升1.68%。上升股份比例為12.54%，下跌為1.88%，無升跌為85.57%。