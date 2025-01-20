moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

韓正會見馬斯克等美工商界代表 歡迎Tesla等美企抓住機遇 共享中國發展成果

中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正在華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表。韓正會見特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克，表示歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係做出新的更大貢獻。

馬斯克表示，特斯拉願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

另韓正表示，習近平日前與特朗普進行了重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，維持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。

美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量。中國將堅定不移推動改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、紮根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、永續發展做出更大貢獻。

美國工商界人士表示，特朗普當選總統和習近平主席日前通話向外界傳遞了積極信號。美中應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。

 

其他報道

TikTok正恢復在美服務　感謝特朗普提供必要澄清與保證

匯豐推見證開戶服務 遙距申請內地個人銀行II類戶口

天齊鋰業：海外氫氧化鋰項目減值測試

滬深三大指數全線高開 人行淨投放982億人幣 1月LPR維持不變

恒指高開220點 升穿50天線 科指升1.6% 京東升4% 金貓銀貓升46%

金貓銀貓、中國白銀：發現金礦體 金貓銀貓建議改名

億都：蘇州清越料虧損收窄

港股ADR升199點 夜期高水257點 美期跌 亞股個別發展 新東方業績

和譽發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元

盛業發盈喜 料全年多賺逾30%

北水增持協鑫科技 減持恒大物業