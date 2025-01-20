馬斯克表示，特斯拉願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

另韓正表示，習近平日前與特朗普進行了重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，維持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。

美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量。中國將堅定不移推動改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、紮根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、永續發展做出更大貢獻。

美國工商界人士表示，特朗普當選總統和習近平主席日前通話向外界傳遞了積極信號。美中應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。

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