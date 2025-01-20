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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止8連跌 負債證明書近一年高 再增48億

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止8連跌，升0.29點子至3.9128%，是1月16日後最高，當日報3.9153%。對上一次終止8連跌是1月7日，當日拆息報4.17488%。

港元現報7.784元升值17點子，曾貶值最多7點子，報7.7864元，亦曾升值最多18點子，報7.7839元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.9億元，與上日相同，總結餘是1月16日後最低。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增48.1億元，至總數6146.95億元，是2024年2月9日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升122.87點子至3.8594%，是1月10日後最高；1星期HIBOR跌2.2點子至3.44167%，是1月16日後最低；2星期HIBOR無升跌報3.9%，是1月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.9%，是1月17日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是1月17日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4%，是1月17日後最低。

美元指數現報109.151貶值0.196點或0.18%。

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