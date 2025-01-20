moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升457點 重上20000點關 科指升3.1%

美國減息預期增，推動美股上周五上升，亞股今早跟隨向上，港股連升5日，恒指創逾1個月最大升幅，重上20000點關，創年內新高，科指則創逾一個月高。美匯續升，今早曾高見109.468，是1月14日後最高，今早內地公布LPR維持不變，離岸人民幣曾升值至7.319元，是1月6日7.3132元後最強，在岸價亦升值至7.3106元，是1月3日7.2986元後最強。

恒指今早高開220點，高位升482點，低位升202點，高低波幅280點。上升股份比例為36.08%，下跌為17.89%，無升跌為46.02%。

恒指半日升457點或2.33%，報20041點，大市成交金額972億元；國指升163點或2.3%，報7272點。恒生科技指數收報4621點，升3.17%。

藍籌股成交金額494.3億元，佔大市成交50.85%；科指成份股成交金額347.64億元，佔大市成交35.76%；國指成份股成交金額441.04億元，佔大市成交45.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約1億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.59%，至102.82億元，佔大市成交10.57%。牛熊證成交金額61.72億元，增加27.07%；窩輪成交金額41.1億元，減少0.13%。

藍籌74隻升，8隻下跌，1隻無升跌。京東（9618）升7.36%，收報157.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.24%，收報19.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報157.5元，升7.36%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.18元，跌3.23%。

恒指升穿50天線(19729.5點)。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流入16.34億元，較上日減少80.37%，連續第22日流入，累計流入1654.92億元，對上一次連續22日淨流入是2024年6月17日。北水本月累計流入1090.54億元，按月增加14.25%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.46%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為3.21%。高見20066.74點，是2024年12月31日20180.4點後最高。連升5日，累計升1166.95點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月27日。

科指曾升最多3.43%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4632.65點，是2024年12月12日4659.95點後最高。連升5日，累計升399.08點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月15日。

國指曾升最多2.46%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7283.83點，是2024年12月31日7336.59點後最高。連升5日，累計升428.78點，對上一次連升5日是2024年9月19日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月23日。

個股表現

天齊鋰業（9696）：海外氫氧化鋰項目減值測試。收報24.75元，升1.43%。

金貓銀貓（1815）、中國白銀：發現金礦體 金貓銀貓建議改名。創52周高，見0.85元，收報0.54元，升31.71%。

中國白銀（0815）收報0.295元，升3.51%。

億都（0259）：蘇州清越料虧損收窄。收報3.51元，升0.86%。

新東方（9901）最快今日公布業績。收報47.65元，升3.59%。

和譽（2256）發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元。收報4.7元，升4.21%。

盛業（6069）發盈喜 料全年多賺逾30%。創52周高，見8.42元，收報7.99元，升8.41%。

國藥（1099）附屬A股國藥一致料去年盈利最多跌65%。收報20元，跌1.96%。

優必選（9880）：料以H股激勵計劃於市場回購不超2億元人幣股份。收報58.85元，升9.18%。

18C半新股晶泰科技（2228）折讓8%配新股最多籌11億元。收報4.54元，跌2.37%。

萬科（2202）據報有足夠現金兌付本月到期境內債。收報5.02元，升6.58%。

中國國航（0753）料去年虧損最多2.4億人幣。收報5.07元，升0.2%。

順豐（6936）去年12月收入升12%至264億元人幣。收報34.15元，跌0.44%。

中信証券（6030）去年純利217億人幣升10%。收報21.1元，升0.96%。

招商證券（6099）去年純利104億人幣升逾18%。收報14.48元，升2.4%。

中國龍工（3339）盈喜，料全年多賺至多66%至10.7億人幣。創52周高，見1.85元，收報1.77元，升13.46%。

九毛九（9922）旗下太二上季日均銷售額按年跌24.6%。收報2.89元，升1.05%。

南京熊貓電子（0553）料去年虧損降至最多2.2億人幣。收報3.08元，無升跌。

盈利時（6838）盈警料全年最多虧損2300萬。收報0.39元，跌3.7%。

莎莎（0178）上季營業額跌一成至10.6億元，港澳同店銷售跌10.5%。收報0.67元，升1.52%。

重慶鋼鐵（1053）發盈警，料去年虧損擴至33億人幣。收報0.87元，跌1.14%。

澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億，增長逾一成。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.32元，升3.1%。

美高梅中國（2282）收報10.76元，升3.26%。

澳博（0880）收報2.49元，升1.22%。

永利澳門（1128）收報5.66元，升4.24%。

銀河娛樂（0027）收報32.1元，升1.9%。

金沙中國（1928）收報18.6元，升3.68%。

信德（0242）收報0.61元，跌1.61%。

破頂股表現

破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.4元，收報2.32元，升5.45%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.9元，收報12.9元，升1.26%；毛戈平（1318）創上市新高，見64.25元，收報62.2元，升5.42%；重塑能源（2570）創上市新高，見222.4元，收報218.6元，升7.16%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.1元，收報1145元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.45元，收報1108.45元，升0.11%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升4.29%電訊盈科（0008）創52周高，見4.73元，收報4.73元，升0.42%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.1元，收報2.05元，升7.89%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.63元，收報2.62元，升1.95%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見40元，收報39.65元，升0.51%；匯控（0005）創52周高，見78.15元，收報78.1元，升0.64%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括大同集團（0544）低見0.05元，收報0.051元，跌15%；C-LINK SQ（1463）低見0.201元，收報0.239元，升3.02%；出門問問（2438）低見0.495元，收報0.52元，跌5.45%；科笛－Ｂ（2487）低見4.43元，收報4.46元，跌1.55%；荃信生物－Ｂ（2509）低見6.3元，收報6.88元，升2.53%；力天影業（9958）低見0.104元，收報0.11元，跌5.17%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，英皇國際（0163）低見0.196元，收報0.203元，跌1.93%；順豪控股（0253）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.8元，收報0.81元，跌15.63%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.96元，升1.05%；中國科創產業投資（0339）低見0.17元，收報0.17元，跌4.49%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.75元，跌14.77%；鴻興印刷集團（0450）低見0.95元，收報0.97元，跌1.02%；中油燃氣（0603）低見0.156元，收報0.158元，跌0.63%；興勝創建（0896）低見0.24元，收報0.26元，跌1.89%；天璽曜１１（1010）低見0.236元，收報0.237元，跌4.44%。

異動股

上升異動股，包括，資本界金控（0204）收報0.128元，升43.82%；正通汽車（1728）收報0.093元，升43.08%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.85元，收報0.54元，升31.71%；高豐集團控股（2863）收報0.315元，升28.57%；寶發控股（8532）收報0.044元，升25.71%；新城市建設發展（0456）收報0.5元，升25%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.39元，收報0.365元，升23.73%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報24.2元，升22.84%；萬嘉集團（0401）收報0.077元，升22.22%；慕詩國際（0130）收報0.149元，升20.16%；麥迪衛康（2159）收報0.51元，升17.24%。

下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）收報0.097元，跌48.13%；海納星空科技（8297）收報0.061元，跌44.55%；新天地產集團（0760）收報0.152元，跌19.15%；中國醫療集團（8225）收報0.153元，跌17.74%；朗詩（0106）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；東勝旅遊（0265）見52周低0.8元，收報0.81元，跌15.63%；南華金融（0619）收報0.175元，跌15.05%；大同集團（0544）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌15%；YGM TRADING（0375）見52周低0.75元，收報0.75元，跌14.77%。

其他報道

特朗普據報將宣布進入國家能源緊急狀態

時代廣場露天廣場化身巨型棋盤迎新春 Team Times會員獨家換領利是封

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止8連跌 負債證明書近一年高 再增48億

轉數快跨境匯款 據報最快4月試點 P2P先行

韓正會見馬斯克等美工商界代表 歡迎Tesla等美企抓住機遇 共享中國發展成果

碧桂園清盤聆訊押後至5月 需提前一周向法庭提供相關文件

TikTok正恢復在美服務　感謝特朗普提供必要澄清與保證

匯豐推見證開戶服務 遙距申請內地個人銀行II類戶口

天齊鋰業：海外氫氧化鋰項目減值測試

滬深三大指數全線高開 人行淨投放982億人幣 1月LPR維持不變

恒指高開220點 升穿50天線 科指升1.6% 京東升4% 金貓銀貓升46%