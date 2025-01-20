恒指今早高開220點，高位升482點，低位升202點，高低波幅280點。上升股份比例為36.08%，下跌為17.89%，無升跌為46.02%。

恒指半日升457點或2.33%，報20041點，大市成交金額972億元；國指升163點或2.3%，報7272點。恒生科技指數收報4621點，升3.17%。

藍籌股成交金額494.3億元，佔大市成交50.85%；科指成份股成交金額347.64億元，佔大市成交35.76%；國指成份股成交金額441.04億元，佔大市成交45.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約1億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.59%，至102.82億元，佔大市成交10.57%。牛熊證成交金額61.72億元，增加27.07%；窩輪成交金額41.1億元，減少0.13%。

藍籌74隻升，8隻下跌，1隻無升跌。京東（9618）升7.36%，收報157.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.24%，收報19.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報157.5元，升7.36%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.18元，跌3.23%。

恒指升穿50天線(19729.5點)。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流入16.34億元，較上日減少80.37%，連續第22日流入，累計流入1654.92億元，對上一次連續22日淨流入是2024年6月17日。北水本月累計流入1090.54億元，按月增加14.25%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.46%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為3.21%。高見20066.74點，是2024年12月31日20180.4點後最高。連升5日，累計升1166.95點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月27日。

科指曾升最多3.43%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4632.65點，是2024年12月12日4659.95點後最高。連升5日，累計升399.08點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月15日。

國指曾升最多2.46%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7283.83點，是2024年12月31日7336.59點後最高。連升5日，累計升428.78點，對上一次連升5日是2024年9月19日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月23日。

個股表現

天齊鋰業（9696）：海外氫氧化鋰項目減值測試。收報24.75元，升1.43%。

金貓銀貓（1815）、中國白銀：發現金礦體 金貓銀貓建議改名。創52周高，見0.85元，收報0.54元，升31.71%。

中國白銀（0815）收報0.295元，升3.51%。

億都（0259）：蘇州清越料虧損收窄。收報3.51元，升0.86%。

新東方（9901）最快今日公布業績。收報47.65元，升3.59%。

和譽（2256）發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元。收報4.7元，升4.21%。

盛業（6069）發盈喜 料全年多賺逾30%。創52周高，見8.42元，收報7.99元，升8.41%。

國藥（1099）附屬A股國藥一致料去年盈利最多跌65%。收報20元，跌1.96%。

優必選（9880）：料以H股激勵計劃於市場回購不超2億元人幣股份。收報58.85元，升9.18%。

18C半新股晶泰科技（2228）折讓8%配新股最多籌11億元。收報4.54元，跌2.37%。

萬科（2202）據報有足夠現金兌付本月到期境內債。收報5.02元，升6.58%。

中國國航（0753）料去年虧損最多2.4億人幣。收報5.07元，升0.2%。

順豐（6936）去年12月收入升12%至264億元人幣。收報34.15元，跌0.44%。

中信証券（6030）去年純利217億人幣升10%。收報21.1元，升0.96%。

招商證券（6099）去年純利104億人幣升逾18%。收報14.48元，升2.4%。

中國龍工（3339）盈喜，料全年多賺至多66%至10.7億人幣。創52周高，見1.85元，收報1.77元，升13.46%。

九毛九（9922）旗下太二上季日均銷售額按年跌24.6%。收報2.89元，升1.05%。

南京熊貓電子（0553）料去年虧損降至最多2.2億人幣。收報3.08元，無升跌。

盈利時（6838）盈警料全年最多虧損2300萬。收報0.39元，跌3.7%。

莎莎（0178）上季營業額跌一成至10.6億元，港澳同店銷售跌10.5%。收報0.67元，升1.52%。

重慶鋼鐵（1053）發盈警，料去年虧損擴至33億人幣。收報0.87元，跌1.14%。

澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億，增長逾一成。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.32元，升3.1%。

美高梅中國（2282）收報10.76元，升3.26%。

澳博（0880）收報2.49元，升1.22%。

永利澳門（1128）收報5.66元，升4.24%。

銀河娛樂（0027）收報32.1元，升1.9%。

金沙中國（1928）收報18.6元，升3.68%。

信德（0242）收報0.61元，跌1.61%。

破頂股表現

破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.4元，收報2.32元，升5.45%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.9元，收報12.9元，升1.26%；毛戈平（1318）創上市新高，見64.25元，收報62.2元，升5.42%；重塑能源（2570）創上市新高，見222.4元，收報218.6元，升7.16%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.1元，收報1145元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.45元，收報1108.45元，升0.11%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升4.29%電訊盈科（0008）創52周高，見4.73元，收報4.73元，升0.42%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.1元，收報2.05元，升7.89%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.63元，收報2.62元，升1.95%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見40元，收報39.65元，升0.51%；匯控（0005）創52周高，見78.15元，收報78.1元，升0.64%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括大同集團（0544）低見0.05元，收報0.051元，跌15%；C-LINK SQ（1463）低見0.201元，收報0.239元，升3.02%；出門問問（2438）低見0.495元，收報0.52元，跌5.45%；科笛－Ｂ（2487）低見4.43元，收報4.46元，跌1.55%；荃信生物－Ｂ（2509）低見6.3元，收報6.88元，升2.53%；力天影業（9958）低見0.104元，收報0.11元，跌5.17%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，英皇國際（0163）低見0.196元，收報0.203元，跌1.93%；順豪控股（0253）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.8元，收報0.81元，跌15.63%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.96元，升1.05%；中國科創產業投資（0339）低見0.17元，收報0.17元，跌4.49%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.75元，跌14.77%；鴻興印刷集團（0450）低見0.95元，收報0.97元，跌1.02%；中油燃氣（0603）低見0.156元，收報0.158元，跌0.63%；興勝創建（0896）低見0.24元，收報0.26元，跌1.89%；天璽曜１１（1010）低見0.236元，收報0.237元，跌4.44%。

異動股

上升異動股，包括，資本界金控（0204）收報0.128元，升43.82%；正通汽車（1728）收報0.093元，升43.08%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.85元，收報0.54元，升31.71%；高豐集團控股（2863）收報0.315元，升28.57%；寶發控股（8532）收報0.044元，升25.71%；新城市建設發展（0456）收報0.5元，升25%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.39元，收報0.365元，升23.73%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報24.2元，升22.84%；萬嘉集團（0401）收報0.077元，升22.22%；慕詩國際（0130）收報0.149元，升20.16%；麥迪衛康（2159）收報0.51元，升17.24%。

下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）收報0.097元，跌48.13%；海納星空科技（8297）收報0.061元，跌44.55%；新天地產集團（0760）收報0.152元，跌19.15%；中國醫療集團（8225）收報0.153元，跌17.74%；朗詩（0106）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；東勝旅遊（0265）見52周低0.8元，收報0.81元，跌15.63%；南華金融（0619）收報0.175元，跌15.05%；大同集團（0544）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌15%；YGM TRADING（0375）見52周低0.75元，收報0.75元，跌14.77%。

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