多元與高端產業的投資，帶動外來直接投資表現強勁。據估計，這些企業為香港經濟帶來超過677億港元的投資，較去年增長約10%，同創新高；它們亦預計在營運首年為香港創造6,864個新增職位，比去年增長超過67%。

另外，由投資推廣署負責財務審查的「新資本投資者入境計劃」，自2024年3月推出以來，截至2024年年底共收到逾800宗申請，將為香港帶來大約240億港元投資金額。隨着該計劃優化措施於今年3月生效，預計申請人數會進一步增加。

投資推廣署署長劉凱旋表示，展望未來，該署會提質增效，發掘新機。該署將優先引進能為香港創造可觀經濟效益及優質投資的企業，亦將在傳統市場重點引入新興產業，助力香港發展文化、創意和科技等具優勢的新產業。同時，該署將積極開拓新興市場，進一步加強在一帶一路沿線地區的推廣工作，特別是東南亞國家聯盟和東歐，協助當地企業藉香港拓展區內業務。

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