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渣打香港推見證開戶服務 開立渣打中國個人銀行結算賬戶

渣打香港公布，推出「大灣區見證開戶服務」，方便本港居民在渣打香港的指定分行以代理見證方式開立渣打中國個人銀行結算帳戶（「II類帳」）。成功開戶後，即可透過渣打香港網上銀行或流動理財服務進行匯款至II類帳戶及綁定內地支付平台，便利經常跨境往來的港人於內地生活、旅遊及消費。早前，渣打香港與渣打中國已進行測試及為相關員工進行培訓，過程順暢。

透過渣打香港「大灣區見證開戶服務」，香港居民毋須親身前往內地開立帳戶。客戶只需持有香港永久性居民身分證、回鄉證等內地有效證件及內地/香港手機號碼，於任何一間指定渣打香港分行，即可以代理見證方式申請開立渣打中國II類帳戶。戶口可於數個工作天內成功開立，客戶便能從渣打中國網上銀行啟用帳戶以及綁定內地支付平台，進行流動支付及消費。「優先私人理財」及「優先理財」之客戶更可豁免匯出匯款服務費。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示:「近年來，香港市民到大灣區生活和工作愈趨頻繁，跨境支付需求與日俱增。大灣區見證開戶服務，將便利港人及提升他們在內地，尤其是大灣區城市的日常消費。渣打一直以把握中國機遇為集團其中一個核心戰略，我們會繼續運用我們獨特的優勢，為客戶提供更便捷及優質的跨境金融體驗」。

 

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