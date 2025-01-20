中國香港田徑總會主席關祺及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀聯同一眾渣打管理層，早前特意到訪參與計劃的小店光顧。們先到特色打氣小店之一，位於天后的「華姐清湯腩」品嚐牛腩麵，了解更多渣馬這項體育盛事對本地小店所帶來的經濟效益。其後轉往港式居酒屋「酒虎詩龍」參觀與店主一起於「打卡應援牆」前合照留念，及後到訪大坑的「源品車仔麵茶餐廳」作為行程的最後一站。

禤惠儀表示，渣打同時邀請大家一起透過計劃為本地小店打氣，利用這個香港最多人參與的年度體育盛事，帶動人流吸引旅客，以實際行動推動『馬拉松經濟』，締造雙贏局面，為香港注入更多正能量。

其他報道

渣打香港推見證開戶服務 開立渣打中國個人銀行結算賬戶

深圳市府據報就萬科情況開閉門會議 萬科股債齊升

投資推廣署去年助539公司在港成立或擴張創新高 總投資額677億元

【有片：埋身擊】恒指走勢反覆 須重上此水平才可確定走向

華僑香港提高中小企融資擔保計劃貸款額

半日沽空金額增50% 南方恒生科技沽空增1倍

恒指半日升457點 重上20000點關 科指升3.1%

特朗普據報將宣布進入國家能源緊急狀態

時代廣場露天廣場化身巨型棋盤迎新春 Team Times會員獨家換領利是封

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止8連跌 負債證明書近一年高 再增48億

轉數快跨境匯款 據報最快4月試點 P2P先行

韓正會見馬斯克等美工商界代表 歡迎Tesla等美企抓住機遇 共享中國發展成果