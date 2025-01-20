為進一步將香港盛事經濟擴展至更大層面，渣打香港馬拉松 2025今年推出「助小店 撐跑手」計劃，讓數百間賽道沿途小店以不同形式參與渣馬。當中部份小店的舖面會化身渣馬跑手「打卡應援牆」，其餘小店則放置宣傳海報。渣馬賽事前（即2月7日起），參與計劃的小店向顧客派發限量應援頭巾，賽事當日（2月9日）更會於賽道沿途組成打氣小隊，為跑手加油。
中國香港田徑總會主席關祺及渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀聯同一眾渣打管理層，早前特意到訪參與計劃的小店光顧。們先到特色打氣小店之一，位於天后的「華姐清湯腩」品嚐牛腩麵，了解更多渣馬這項體育盛事對本地小店所帶來的經濟效益。其後轉往港式居酒屋「酒虎詩龍」參觀與店主一起於「打卡應援牆」前合照留念，及後到訪大坑的「源品車仔麵茶餐廳」作為行程的最後一站。
禤惠儀表示，渣打同時邀請大家一起透過計劃為本地小店打氣，利用這個香港最多人參與的年度體育盛事，帶動人流吸引旅客，以實際行動推動『馬拉松經濟』，締造雙贏局面，為香港注入更多正能量。
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