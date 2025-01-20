彭淑貞指，分行有增有減，網絡地點策略除了客戶流量和需要，也會配合政府城市規劃方針提供銀行服務。她指服務客戶並非單一模式，例如他們亦會檢視流動銀行服務地點，將會增加服務元朗攸壆路簡約公屋。另外，他們去年優化36間分行，增加客戶服務空間。

匯豐將於下半年在西九龍站首設「Digital Banker」服務試點，提供全日24小時銀行服務，包括開設銀行賬戶，客戶可以直接領取提款卡，彭淑貞表示一簽多行後來往內地人流增加，分行開戶、客流量、與客戶經理會面數量均有提升，希望在高人流的高鐵站鞏固服務滲透率。

去年跨境理財通優化後，放寬向客戶介紹理財產品，彭淑貞表示內地客戶仍傾向親身來港與戶經理會面，親身來港了解香港和國際市場。相對過去內地客戶較側重基金，該行近年增加產品研發，現時他們持有基金、債券、結構性產品、外幣等資產更多元化和平均。在銀行服務以外，她指內地客戶對教育講座、醫療服務有興趣，去年該行兩間財富管理中心附設的健康管理中心向3300個客戶，提供體檢、疫苗等服務。

另外，匯豐預計今年3月於中環總行內將開設全球首間卓越尊尚客戶中心，彭淑貞表示除了財富管理外，會加入較多科技元素，並與銀行以外的合作伙伴提供服務體驗，她預計今年增聘前線特別是財富管理的員工，會較去年更多。

其他報道

渣打香港推見證開戶服務 開立渣打中國個人銀行結算賬戶

深圳市府據報就萬科情況開閉門會議 萬科股債齊升

投資推廣署去年助539公司在港成立或擴張創新高 總投資額677億元

【有片：埋身擊】恒指走勢反覆 須重上此水平才可確定走向

華僑香港提高中小企融資擔保計劃貸款額

半日沽空金額增50% 南方恒生科技沽空增1倍

恒指半日升457點 重上20000點關 科指升3.1%

特朗普據報將宣布進入國家能源緊急狀態

時代廣場露天廣場化身巨型棋盤迎新春 Team Times會員獨家換領利是封

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止8連跌 負債證明書近一年高 再增48億

轉數快跨境匯款 據報最快4月試點 P2P先行

韓正會見馬斯克等美工商界代表 歡迎Tesla等美企抓住機遇 共享中國發展成果

碧桂園清盤聆訊押後至5月 需提前一周向法庭提供相關文件

TikTok正恢復在美服務 感謝特朗普提供必要澄清與保證