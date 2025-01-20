匯豐今日在高鐵西九龍站開設首間個人理財中心，一周七日提供開戶、保險、理財產品查詢及銷售等非現金交易銀行服務，匯豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示，3月將在啟德開設全新旗艦分行，過去5年分行、財富管理中心、日夜理財中心等設有人手服務的據點，過去5年維持約100間，未來也會維持相約數量。
彭淑貞指，分行有增有減，網絡地點策略除了客戶流量和需要，也會配合政府城市規劃方針提供銀行服務。她指服務客戶並非單一模式，例如他們亦會檢視流動銀行服務地點，將會增加服務元朗攸壆路簡約公屋。另外，他們去年優化36間分行，增加客戶服務空間。
匯豐將於下半年在西九龍站首設「Digital Banker」服務試點，提供全日24小時銀行服務，包括開設銀行賬戶，客戶可以直接領取提款卡，彭淑貞表示一簽多行後來往內地人流增加，分行開戶、客流量、與客戶經理會面數量均有提升，希望在高人流的高鐵站鞏固服務滲透率。
去年跨境理財通優化後，放寬向客戶介紹理財產品，彭淑貞表示內地客戶仍傾向親身來港與戶經理會面，親身來港了解香港和國際市場。相對過去內地客戶較側重基金，該行近年增加產品研發，現時他們持有基金、債券、結構性產品、外幣等資產更多元化和平均。在銀行服務以外，她指內地客戶對教育講座、醫療服務有興趣，去年該行兩間財富管理中心附設的健康管理中心向3300個客戶，提供體檢、疫苗等服務。
另外，匯豐預計今年3月於中環總行內將開設全球首間卓越尊尚客戶中心，彭淑貞表示除了財富管理外，會加入較多科技元素，並與銀行以外的合作伙伴提供服務體驗，她預計今年增聘前線特別是財富管理的員工，會較去年更多。
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