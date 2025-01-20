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恒指收市升341點 20000點得而復失 成交增至1613億 北水流入大減

美國減息預期增，推動美股上周五上升，另外，特朗普與習近平通電話後，市場憧憬美中緊張局勢緩和，亞股今早跟隨美股向上，比特幣午後再創紀錄新高，高見109241.14美元。美股今晚假期休市。

港股連升5日，恒指創逾1個月最大升幅，曾重上20000點關，創年內新高，科指則創逾一個月高。大市波幅擴大，大市成交較上日增31%，逾一周最多，北水流入減少83%，是去年12月16日後新低，而北水入金額佔大市成交金額比率亦跌至0.83%，同為去年12月16日後新低。北水連續第22日流入，逾半年最長連入。

美匯續升，今早曾高見109.468，是1月14日後最高，今早內地公布LPR維持不變，離岸人民幣曾升值至7.319元，是1月6日7.3132元後最強，在岸價亦升值至7.3106元，是1月3日7.2986元後最強。

恒指今早高開220點，高位升509點，低位升202點，高低波幅307點，是1月16日後新高，當日報319.2點。上升股份比例為38.34%，下跌為26.06%，無升跌為35.59%。

恒指收市升341點或1.75%，報19925點，大市成交金額1613億元，較上日增加31.98%，是1月8日1683.97億元成交後最多；國指升126點或1.79%，報7235點。恒生科技指數收報4595點，升2.59%。

藍籌股成交金額837.59億元，佔大市成交51.92%；科指成份股成交金額561.84億元，佔大市成交34.83%；國指成份股成交金額748.34億元，佔大市成交46.39%。

24隻雙櫃台股，總成交1.13億元人民幣，相當於約1.2億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加31.22%，至117.75億元，佔大市成交7.29%。牛熊證成交金額71.67億元，增加47.55%；窩輪成交金額46.08億元，增加11.95%。

藍籌60隻升，21隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升7.29%，收報157.4元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.65%，收報19.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報157.4元，升7.29%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.74元，跌5.86%。

恒指升穿50天線(19727.19點)。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流入13.47億元，較上日減少83.81%，連續第22日流入，累計流入1652.05億元，對上一次連續22日淨流入是2024年6月17日。北水本月累計流入1087.68億元，按月增加13.95%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.6%，是2024年12月10日後最大升幅，當日升幅為3.21%。高見20093.65點，是2024年12月31日20180.4點後最高。今日收市報19925.81點，是2024年12月31日後收市新高，當日報20059.95點。連升5日，累計升1051.67點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月27日。

科指曾升最多3.56%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4638.85點，是2024年12月12日4659.95點後最高。今日收市報4595.2點，是2024年12月12日後收市新高，當日報4600.82點。連升5日，累計升373.28點，對上一次連升5日是2024年9月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月15日。

國指曾升最多2.63%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7295.82點，是2024年12月31日7336.59點後最高。今日收市報7235.71點，是2024年12月31日後收市新高，當日報7289.89點。連升5日，累計升392點，對上一次連升5日是2024年9月19日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月23日。

午後消息股表現

新世界發展（0017）否認已開始討論整體債務重組。曾跌最多5%，收報4.25元，跌3.41%。

深圳市府據報就萬科情況開閉門會議 萬科（2202）股債齊升。收報4.95元，升5.1%。

今早及隔晚消息股表現

天齊鋰業（9696）：海外氫氧化鋰項目減值測試。收報24.35元，跌0.2%。

金貓銀貓（1815）、中國白銀：發現金礦體 金貓銀貓建議改名。創52周高，見0.85元，收報0.56元，升36.59%。

中國白銀（0815）收報0.285元，無升跌。

億都（0259）：蘇州清越料虧損收窄。收報3.58元，升2.87%。

新東方（9901）最快今日公布業績。收報46.75元，升1.63%。

和譽（2256）發盈喜 料全年轉賺逾1000萬元。收報4.66元，升3.33%。

盛業（6069）發盈喜 料全年多賺逾30%。創52周高，見8.42元，收報7.94元，升7.73%。

國藥（1099）附屬A股國藥一致料去年盈利最多跌65%。收報19.94元，跌2.25%。

優必選（9880）：料以H股激勵計劃於市場回購不超2億元人幣股份。收報59.35元，升10.11%。

18C半新股晶泰科技（2228）折讓8%配新股最多籌11億元。收報4.53元，跌2.58%。

萬科（2202）據報有足夠現金兌付本月到期境內債。收報4.95元，升5.1%。

中國國航（0753）料去年虧損最多2.4億人幣。收報5.01元，跌0.99%。

順豐（6936）去年12月收入升12%至264億元人幣。收報34.05元，跌0.73%。

中信証券（6030）去年純利217億人幣升10%。收報21.15元，升1.2%。

招商證券（6099）去年純利104億人幣升逾18%。收報14.3元，升1.13%。

中國龍工（3339）盈喜，料全年多賺至多66%至10.7億人幣。創52周高，見1.85元，收報1.77元，升13.46%。

九毛九（9922）旗下太二上季日均銷售額按年跌24.6%。收報2.74元，跌4.2%。

南京熊貓電子（0553）料去年虧損降至最多2.2億人幣。收報3.08元，無升跌。

盈利時（6838）盈警料全年最多虧損2300萬。收報0.385元，跌4.94%。

莎莎（0178）上季營業額跌一成至10.6億元，港澳同店銷售跌10.5%。收報0.67元，升1.52%。

重慶鋼鐵（1053）發盈警，料去年虧損擴至33億人幣。收報0.88元，無升跌。

澳門貴賓博彩去年第四季收入達140億，增長逾一成。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.25元，升1.43%。

美高梅中國（2282）收報10.76元，升3.26%。

澳博（0880）收報2.5元，升1.63%。

永利澳門（1128）收報5.61元，升3.31%。

銀河娛樂（0027）收報31.85元，升1.11%。

金沙中國（1928）收報18.34元，升2.23%。

信德（0242）收報0.61元，跌1.61%。

破頂股表現

破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.41元，收報2.28元，升3.64%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見13.46元，收報13.46元，升5.65%；上海青浦消防（8115）創上市新高，見6.09元，收報5.7元，跌3.39%；國富氫能（2582）創上市新高，見133.2元，收報133.2元，升6.14%；毛戈平（1318）創上市新高，見64.25元，收報61.95元，升5%；重塑能源（2570）創上市新高，見222.4元，收報214.8元，升5.29%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見143.05元，收報143.05元，升0.03%；博時比特幣（3008）創上市新高，見8.45元，收報8.37元，升6.08%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見13.51元，收報13.34元，升5.87%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.1元，收報1144.65元，跌0.03%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見38.8元，收報38.4元，升6.31%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.45元，收報1107.35元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見38.1元，收報37.4元，升4.88%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.35元，收報1084元，跌0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8421.3元，收報8421.3元，升0.02%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見13.55元，收報13.34元，升5.37%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見1.084元，收報1.07元，升5.73%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1167.7元，收報1167.7元，升0.05%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.734元，收報1.704元，升5.58%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.742元，收報1.716元，升6.19%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見12.69元，收報12.53元，升6.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.2元，收報1052.2元，升0.02%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.73元，收報0.71元，升1.43%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.75元，收報4.72元，升0.21%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.1元，收報1.98元，升4.21%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，無升跌；紛美包裝（0468）創52周高，見2.63元，收報2.62元，升1.95%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見40元，收報39.4元，跌0.13%；匯控（0005）創52周高，見78.4元，收報78.35元，升0.97%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，大同集團（0544）低見0.05元，收報0.051元，跌15%；中國生態旅遊（1371）低見0.112元，收報0.114元，跌12.31%；C-LINK SQ（1463）低見0.201元，收報0.245元，升5.6%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.18元，收報0.188元，跌3.59%；致豐工業電子（1710）低見0.111元，收報0.124元，跌0.8%；德視佳（1846）低見3.36元，收報3.39元，跌0.29%；出門問問（2438）低見0.495元，收報0.5元，跌9.09%；科笛－Ｂ（2487）低見4.43元，收報4.56元，升0.66%；荃信生物－Ｂ（2509）低見6.3元，收報7.49元，升11.62%；易緯集團（3893）低見0.245元，收報0.265元，跌5.36%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，跌1.75%；漢國置業（0160）低見1元，收報1.01元，跌1.94%；英皇國際（0163）低見0.196元，收報0.203元，跌1.93%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.41元，收報0.42元，跌3.45%；博富臨置業（0225）低見4.74元，收報4.74元，無升跌；順豪控股（0253）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.8元，收報0.85元，跌11.46%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.96元，升1.05%；中國星集團（0326）低見0.43元，收報0.43元，跌3.37%；中國科創產業投資（0339）低見0.17元，收報0.171元，跌3.93%。

異動股

上升異動股，包括，中國智能科技（0464）收報0.28元，升86.67%；正通汽車（1728）收報0.108元，升66.15%；連成科技集團（8635）收報0.112元，升47.37%；資本界金控（0204）收報0.13元，升46.07%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.45元，收報0.425元，升44.07%；金貓銀貓（1815）創52周高，見0.85元，收報0.56元，升36.59%；卓悅控股（0653）收報0.48元，升33.33%；宏強控股（8262）創52周高，見0.1元，收報0.095元，升30.14%；高豐集團控股（2863）收報0.315元，升28.57%；新城市建設發展（0456）收報0.5元，升25%。

下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）收報0.082元，跌56.15%；海納星空科技（8297）收報0.07元，跌36.36%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.118元，跌26.25%；高科橋（9963）收報0.305元，跌21.79%；上諭集團（1633）收報0.066元，跌19.51%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.04元，跌18.37%；弘浩國際控股（8375）收報3.65元，跌17.98%；三和建築集團（3822）收報0.046元，跌17.86%；遠見控股（0862）收報0.028元，跌17.65%；維天運通（2482）收報0.78元，跌17.02%；宋都服務（9608）收報0.162元，跌16.49%。

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