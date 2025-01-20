該報道引述一買方分析員還指，新世界正與少數離岸銀行貸款機構，就提供額外抵押品去支撐貸款，藉此進行全面性的債務重組，進行討論。據報該集團計劃，待與銀行達成重組貸款方面達成協議，將會安排定期付息而不還本，並在到期時一次過還本金而俗稱的「子彈債券」，將債務展期。

新世界、年利達及富理誠，均沒有回應有關傳聞。報道進一步指，新世界已經在去年12月尋求銀行，因應其潛在違反淨債務股本的條文，暫停運用有關條文的算式測試至今年12月30日，並尋求將槓桿比率測試要求，由原來的80%，提高至100%。較早前已有報道盛傳，金融管理局已向有較多與新世界有借貸往來的銀行，對該集團提供支持。

據稱大部分新世界提供銀團貸款同意，將淨槓桿比率提高至100%，但是否決引用條文測試的條款延後至今年12月30日的做法。據Debtwire較早前報道，有關測試條文只會延至去年12月31日。隨著去年尾新世界前行政總裁馬紹祥突然離職，其美元債受到其債務問題消息困擾，加上Debtwire報道尋求改變測誠條文，在去年12月中一度急跌。其2028年到期而年息達8.625厘的美元債券已經跌價至65.5/67.5元。

新世界在收市前，在下午3時33分刊發通告指，知悉市場上有一些傳言和猜測，稱其已開始討論對其現有財務債務（包括其債券）進行整體債務重組。其謹此澄清，尚未進行或開始討論任何該等整體債務重組，並謹提醒股東及投資者，該等市場傳言及猜測的內容並不能準確反映集團現有財務債務的整體狀況。其建議股東、其他證券持有人及潛在投資者不要依賴有關市場傳言。有關任何資訊僅應以其官方公告為準，並籲股東、其他證券持有人及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。

受到要尋求專業機構協助債務重組消息影響，新世界股價今日一度跌5%，低見4.18元，收市時跌幅收窄至3.41%，低見4.25元收市，成交額達1.13億元。

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