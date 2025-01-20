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匯率之父：財政儲備降不構成風險 「當局會局勢變得危急前就開始採取行動」

彭博社報道，被稱作「香港聯繫匯率之父」的經濟學家祁連活(John Greenwood)表示，儘管有擔心認為強勢美元會對香港經濟造成影響，但聯繫匯率制仍是香港保持穩定的最佳選擇。 

他在接受香港智庫Chartwell Institute採訪時稱，聯繫匯率制安然渡過了多次危機——包括2008年金融危機、美中緊張局勢和亞洲金融危機——證明了它的韌性。

有人擔心香港財政儲備會下降，以及政府是否有足夠的資源來長期捍衛聯繫匯率制，但祁連活認為這不會構成系統性風險，他表示，「香港當局會在局勢變得危急前就開始採取行動」。

浮動匯率制可能不適合香港，因為這意味著港元將受到投機和外部衝擊的影響。與人民幣掛鈎是一個不切實際的方案；與一籃子貨幣掛鈎則將使情况更為複雜。

他表示，「如果港元與人民幣掛鈎，有人可能會說香港和內地的金融狀況會更緊密」，「但是，在中國以國家為主導的體制中，有些不正常和扭曲現象會波及香港」。

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