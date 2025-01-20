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匯豐降騰訊目標價至540元 維持「買入」評級

匯豐環球研究發表報告指，騰訊（0700）廣告及遊戲業務收入前景維持健康，電商業務則維持中長期增長動力，該行維持騰訊「買入」評級，惟目標價由570元下調5.2%至540元。

匯豐表示，騰訊在遊戲業務維持強勁表現，加上廣告及電商業務繼續向好，有利近期增長。本地遊戲方面，《三角洲行動》全季貢獻收入，《皇者榮耀》銷售強勁及其他遊戲表現佳，推動季度本土遊戲收入按年增速加快至20%。國際遊戲方面，《流亡黯道2》取得強大的商業成功，將在正式推出後帶來顯著收入貢獻。受惠《Supercell》延期收入，國際遊戲收入料按年升12%。

廣告方面，匯豐預計騰訊季度收入按年升10%，受惠視頻號廣告、日活躍用戶及用戶使用時間增加推動增長。該行亦預計利用基礎模型提升廣告目標有效性，搜尋廣告或進一步受惠微信小店升級。電商方面，匯豐料騰訊商業服務收入按年升10%。

報告提到，雖然騰訊被美國列入「軍事企業黑名單」，惟該公司致力向美國相關部門解決誤會。此外，該行預計騰訊在第四季度業績公布後將會有更多股東回報計劃。

 

 

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