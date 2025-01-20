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碧瑤綠色獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約

碧瑤綠色（1397）公布，繼早前獲得多項私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機及維護服務後，集團近期再度贏得環保署批出的兩份服務合約，包括智能廚餘回收機為期18個月的服務合約，以及智能磅為期22個月的服務合約。

集團指，兩份合約彰顯集團於綠色科技領域的產品創新、研發實力及市場領導地位，並支持香港邁向智慧城市的目標。 

近年集團積極發展綠色科技業務，通過結合智能數碼科技、大數據分析及物聯網技術，成功推出一站式智能回收系統。用戶通過實時數據準確掌握回收量，有助適時安排運輸、降低物流成本並減少碳排放。

集團綠色科技產品，如智能回收 機、智能廚餘回收機及智能磅，已廣泛應用於政府機構、公營及私人住宅、商場、大學、醫院、大型展覽場館等，為市民提供便捷的回收體驗，同時提升回收效率，推動城市可持續發展進程。 

集團指，會繼續把握政策紅利，擴大智能廚餘回收機業務，進 一步推動香港廚餘回收市場的發展。 此外，集團的智能磅支持多元回收品類，如塑膠、紙、金屬等，並能靈活運用於固定和流動回收點，方便市民參與回收，透過賺取獎勵積分提升回收樂趣及動力。

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