將在香港時間周二凌晨宣誓就任美國總統的特朗普，上周五晚推出了迷因幣$TRUMP，吸引大量粉絲購買，其價格由6美元一直漲至周日觸及的75美元高位，令$TRUMP流通市值超過140億美元。就在市場熱炒$TRUMP之際，梅拉尼婭周日亦推出迷因幣$MELANIA，拖累$TRUMP價格一度腰斬至30多美元，流通市值蒸發70億美元，之後回升至50美元左右。至於$MELANIA 曾升穿13美元。

根據CoinMarketCap的數據，$MELANIA與$TRUMP的流通市值，合計逾百億美元。

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