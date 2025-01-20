公司指，鑒於香港人口不斷老化，社會上更經常出現不同類型的疾病，對本港醫療設備的需求亦日益增加；而良好的醫療設備，一定可大大減輕醫護人員的負荷，及減輕病人在進行手術時的痛苦。今次捐出1610萬元予瑪麗醫院用作購置機械人輔助手術系統，再配合醫院內專業團隊，可進一步提升醫療服務的水平，改善香港醫療資源緊張的問題，惠及更多有需要的市民。

瑪麗醫院/贊育醫院醫院管治委員會主席蔡永忠說，「我們非常感謝葉茂林慈善基金及耀才證券的捐款，讓瑪麗醫院能與時並進，引入創新設備，相信新儀器能廣泛應用至不同專科，提升微創手術的精確度、安全性和效率，促進治療技術的高質量發展，為患者提供更優質的醫療服務。瑪麗醫院再次感謝葉茂林慈善基金及耀才證券的善舉。我們相信，新添置的機械人輔助手術系統有助醫院提升相關手術的服務質量，令更多病人受惠」。

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