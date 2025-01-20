中海油田（2883）公布2025年戰略指引，2025年，預計公司資本性開支為72億元人民幣（下同）左右，主要用於裝備投資及更新改造、技術設備更新改造、技術研發投入和基地建設等。
公司指，將保持戰略定力，持續深化改革，不斷提升經營管理和技術服務水平，加快建設中國特色世界一流能源服務公司。
另根據目前預測2025年公司國內業務穩健發展，海外業務穩中有升。公司形成了以國內為基本盤、中東和東南亞為兩翼、帶動海外若干有潛力區域良性發 展的「1+2+N」市場新格局，構建了「產品+服務」「產品+銷售」的雙輪驅動力，國際交流與合作邁上新台階。
公司指，會堅持以技術價值和客戶資產價值為導向，建設覆蓋技術產品全生命週期和全產業鏈的科技創新體系，打造關鍵核心技術產品，推動技術發展良性循環， 加速發展新質生產力，打造了以璇璣、璇玥、海經、海脈、海弘為代表的一批高端技術品牌，國際知名度和影響力持續增強。
集團指，上述戰略指引是根據公司目前的經營狀況及市場環境而制定的，至於公司於2025年 能否達到公司預期的表現則主要取決於經濟及市場情況。
集團另公布，孫維洲將自今年1月21日起擔任公司唯一公司秘書，而伍秀薇已於今日（1月20日）向公司遞交辭呈辭任公司聯席公司秘書職務，辭任將自1月21日起生效。
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