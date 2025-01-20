證券及期貨專業總會今日(20日)向政府提交財政預算案意見書，建議股票印花稅，由目前買賣雙方各付 0.1%，改為買賣雙方各付0.0625%，而衍生權證及牛熊證買賣雙方各付0.025%。按過去17個月數據統計，總徵收股票印花稅平均少收34%。
證券及期貨專業總會指出，香港的股票交易印花稅率在全球屬於較高水平，這對市場的活力和競爭力造成負面影響。建議對印花稅進行改革，大前提是不影響交易所買賣基金（ETF），可考慮降低股票交易印花稅，並考慮重新徵收衍生工具印花稅，包括向窩輪、牛熊證徵收印花稅，認為這對股票投資者也相對公平。該會相信，改革將有助於提高市場的國際競爭力，吸引更多的投資者進入香港市場，從而促進市場的健康發展。
該會參考港交所（0388）從2023年8月到2024年12月共17個月的「每月市場概況」，股份佔市場總成交量平均為75.5%、衍生權證為4.6%、牛熊證為5.4%、單位信託基金為14.5%。在新建議下，總徵收股票印花稅平均少收34%。
該會明白到政府現時財政實況，但認為同時須平衡現時的經濟及證券市場情況。該會同時表明，撤銷股票印花稅為長遠目標，以加強國際證券市場的競爭力。
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