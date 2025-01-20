瑞銀去年8月進行調查，顯示內地居民消費上升，不過家庭超額儲蓄呈下降趨勢，但去年第三季內地零售額維持穩定，消費者支出意願上升尚未完全轉化為有意義的消費增長，瑞銀認為或是預期今年房地產價格繼續呈下降趨勢，導致持續看跌財富效應，雖然相關影響已較早前為低。

瑞銀指出，內地家庭超額儲蓄自2024年以來以低至中個位數的較低速度增長，第二季達到5.9萬億元人民幣高後後，於第三季下降。瑞銀指出，疫情期間收入前景不穩定，導致內地居民過度儲蓄減少消費，不過儲蓄配置減少顯示傷疤效應正在緩解，消費意願有所改善，在儲蓄和投資配置有所減少。今年第三季內地實際可支配收入和消費，因高基數效應而放緩增長，瑞銀預計趨勢今年續會持續到，不過今年前景將更加確定，並且有支持性政策穩定房地產市場和刺激國內需求。

對於消費企業盈利，瑞銀認為今年盈利前景喜憂參半，受潛在消費刺激因素、公司行動和結構性消費者行為變化所影響。鑒於美國可能加征關稅，以及內地房地產價格持續承壓，投資者對消費復蘇的預期普遍較低。不過，MSCI中國必需消費品和非必需消費品板塊的估值已恢復到與去年9月底市場反彈前相似的水準。

瑞銀投資銀行大中華消費品研究主管彭燕燕表示，由於疫情期間的傷疤效應逐漸消退，期待已久的中國消費者超額儲蓄潛在釋放有望出現，而政府的支持性政策可能會使大眾細分市場受益，該行重點關注餐廳及其供應鏈，以及啤酒等相關領域，會是潛在受益者。

其他報道

鄭家純增持周大福珠寶

碧瑤綠色獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約

LME批准香港作為倉庫所在地

匯豐降騰訊目標價至540元 維持「買入」評級

匯率之父：財政儲備降不構成風險 「當局會局勢變得危急前就開始採取行動」

全日沽空金額增40% 恒生中國企業增95%

港最新失業率維持3.1% 符預期

傳新世界尋求專業機構協助 股價挫跌5%後 澄清未進行債務重組

恒指收市升341點 20000點得而復失 成交增至1613億 北水流入大減

TikTok回歸 馬斯克批不公平：X在中國卻被禁

匯豐西九龍站設理財中心提供一周七日服務 未來人手服務據點維持約百間

渣馬推「助小店 撐跑手」計劃 帶動人流兼刺激消費

內地汽水生產商大窯 擬在港IPO 集資5億美元

渣打香港推見證開戶服務 開立渣打中國個人銀行結算賬戶

深圳市府據報就萬科情況開閉門會議 萬科股債齊升

投資推廣署去年助539公司在港成立或擴張創新高 總投資額677億元