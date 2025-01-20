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瑞銀料今年至明年中國實際消費增長率為3.8%

去年內地全年社會零售按年增長3.5%，第三季零售增長開始放緩。瑞銀發表報告，若一系列寬鬆宏觀經濟政策，以及住房、以舊換新補貼、生育政策的力度和執行情況良好，今年內地消費者會轉向樂觀，不過房地產去存庫料持續至2026年，影響負財富效應持續，整體消費者信心仍有可能保持疲弱，預期今年至明年內地實際消費增長率為3.8%。

瑞銀去年8月進行調查，顯示內地居民消費上升，不過家庭超額儲蓄呈下降趨勢，但去年第三季內地零售額維持穩定，消費者支出意願上升尚未完全轉化為有意義的消費增長，瑞銀認為或是預期今年房地產價格繼續呈下降趨勢，導致持續看跌財富效應，雖然相關影響已較早前為低。

瑞銀指出，內地家庭超額儲蓄自2024年以來以低至中個位數的較低速度增長，第二季達到5.9萬億元人民幣高後後，於第三季下降。瑞銀指出，疫情期間收入前景不穩定，導致內地居民過度儲蓄減少消費，不過儲蓄配置減少顯示傷疤效應正在緩解，消費意願有所改善，在儲蓄和投資配置有所減少。今年第三季內地實際可支配收入和消費，因高基數效應而放緩增長，瑞銀預計趨勢今年續會持續到，不過今年前景將更加確定，並且有支持性政策穩定房地產市場和刺激國內需求。

對於消費企業盈利，瑞銀認為今年盈利前景喜憂參半，受潛在消費刺激因素、公司行動和結構性消費者行為變化所影響。鑒於美國可能加征關稅，以及內地房地產價格持續承壓，投資者對消費復蘇的預期普遍較低。不過，MSCI中國必需消費品和非必需消費品板塊的估值已恢復到與去年9月底市場反彈前相似的水準。

瑞銀投資銀行大中華消費品研究主管彭燕燕表示，由於疫情期間的傷疤效應逐漸消退，期待已久的中國消費者超額儲蓄潛在釋放有望出現，而政府的支持性政策可能會使大眾細分市場受益，該行重點關注餐廳及其供應鏈，以及啤酒等相關領域，會是潛在受益者。

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