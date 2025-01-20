美國總統於美國時間周一（20日）舉行就職典禮，市場關注特朗普上任後如何影響未來投資環境。新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，現時至3月内地及香港股市處於夾雜春節假期的政策真空期，她預料今年首季較内地及香港股市較為波動，因預料美國關稅等主要政策方針將於首季内出現，並令中美關係升溫，建議投資者於季内選擇防守性的高股息股份。
新加坡銀行環球首席投資官謝佩華提到，新加坡銀行對於美國徵收對華商品關稅，其基本情景預測為20%至30%。
霍慧敏指出，雖然美國關稅影響內地及香港股票市場，但同時內地支持政策出台亦可提供緩衝空間，她預料內地支持政策於今年持續，但需待3月兩會，公布具體政策如經濟增長目標及赤字率等，新加坡銀行同時不排除內地會於春節間進行降息。
她又提到，除國際關係及美國關稅政策、內地提振經濟政策出台時間不明朗，目前中國10年期國債孳息率介乎1.6厘至1.8厘之間，另一方面內地高息股份如電訊、資源及內銀或其他國企等，部分市帳率或低於1倍，其對於追求穩定收益的機構投資者如險資，提供很大吸引力，資金流入同時亦利好高股息股份。
至於美國關稅對內地企業盈利影響方面，霍慧敏指出目前MSCI中國指數成份股，成份股主要由互聯網、銀行、電訊及能源，其收入均以國內收入佔主要，海外收入僅佔4%，美國關稅對內企的直接影響「無大家想像之中咁大」，但其對人民幣眨值及其後經濟影響則滯後反應較大，另新加坡銀行的12個月美元兌人民幣目標價為7.5水平。
新加坡銀行對今年恒生指數的基本預測為23,000點，最低看18,500點，最高看25,900點。
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