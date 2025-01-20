安井食品主要提供速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品，高盛、中金（3908）為獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文資料，按2023年收入計，安井食品是中國最大的速凍食品公司，市場佔有率6.2%。2023年該公司在中國速凍調製食品市場排第1位，市佔率達12.7%。初步招股書顯示，截至上年9月30日止九個月，公司錄得收入109.95億元（人民幣，下同），按年增加7.69%。母公司擁有人應佔利潤10.47億元，按年降6.65%。

此外，另一遞表的歌爾微電子為智能傳感交互解決方案提供商。中金、中信建投國際、招銀國際及瑞銀為聯席保薦人。據初步招股資料，歌爾微電子已構建了一站式平台UniSense，涵蓋材料研發、芯片設計、封裝測試、算法軟件開發、系統設計等智能傳感交互解決方案所有關鍵技術環節。去年首三季，公司錄得收入32.66億元，按年增52.1%。期內利潤2.43億元，升8.04%。

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