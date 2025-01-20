東瀛遊（6882）宣布，董事會今日通過決議案，宣派每股6仙特別股息予股東。特別股息將於3月26日或前後派付予股東。其認為，當前財務狀況及溢利足以支持派付特別股息。考慮到現金流量等多項因素，其董事會認為，自股份溢價賬中宣派及派付特別股息恰當，並符合公司及其股東的整體利益。按其發行股份總數，料特別股息總額將約為3000萬元。
該集團又指，截至2023年12月31日根據經審核綜合財務報表，股份溢價賬中的進賬額約為1.1億元。於派付特別股息後，股份溢價賬之進賬額結餘尚餘約8000萬元。其認為，派付特別股息將不會對資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，且不涉及法定或已發行股本的任何削減或股份面值削減，亦不會導致股份買賣安排出現任何變動。董事亦信納，將有能力於緊隨派付特別股息日期後的正常業務過程中償還其到期債務。
在此之前，東瀛遊僅於2024年1月派發過特別息7仙，並繼續停派中期、末期息。該集團今日股價收報0.71元，升1.43%。
其他報道
葉茂林慈善基金伙耀才捐1610萬予瑪麗醫院 購置機械人輔助手術系統
匯率之父：財政儲備降不構成風險 「當局會局勢變得危急前就開始採取行動」
傳新世界尋求專業機構協助 股價挫跌5%後 澄清未進行債務重組
恒指收市升341點 20000點得而復失 成交增至1613億 北水流入大減