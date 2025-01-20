該集團又指，截至2023年12月31日根據經審核綜合財務報表，股份溢價賬中的進賬額約為1.1億元。於派付特別股息後，股份溢價賬之進賬額結餘尚餘約8000萬元。其認為，派付特別股息將不會對資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，且不涉及法定或已發行股本的任何削減或股份面值削減，亦不會導致股份買賣安排出現任何變動。董事亦信納，將有能力於緊隨派付特別股息日期後的正常業務過程中償還其到期債務。

在此之前，東瀛遊僅於2024年1月派發過特別息7仙，並繼續停派中期、末期息。該集團今日股價收報0.71元，升1.43%。

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