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中電、城大辦研討會 核能在香港減碳過程扮演重要角色

中華電力和香港城市大學於1月17日合辦「核能在邁向碳中和未來的角色」國際研討會，探討核能在全球、內地和香港減碳過程中的重要角色。研討會匯聚各地專家學者，就應對氣候變化及可持續發展交流討論，發揮香港作為內地與國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

20多位來自香港、內地、英國和法國的知名學者及能源專家，包括世界核協會總幹事Sama Bilbao Y Leon、世界核協會中國區主任Francois Morin、法國國家技術院榮譽主席Yves Bamberger等，在為期一天的研討會上分享核能的最新發展及趨勢、內地的能源轉型進程、新能源的發展，以及各種潔淨能源在香港邁向碳中和路上扮演的角色。

研討會以實體及線上形式同步進行，近600名與會者來自香港、內地和海外的能源業界、政府部門、諮詢機構、環保組織以及大學學生等。環境及生態局副局長黃淑嫻在主題演講中表示，政府在2021年推出《香港氣候行動藍圖2050》，透過當中的四大減碳策略，包括雙淨零發電目、雙節能綠建目、雙綠色運輸目和雙全民減廢目，從源頭解決碳排放問題，並在2024年公布《香港氫能發展策略》，穩慎有序地營造有利本地氫能發展的環境。

中華電力總裁羅嘉進表示，中華電力30年前已開展減碳旅程，自1994年起從大亞灣核電站為香港輸入零碳排放、安全和供應穩定的核電，核電滿足全港約四分一的電力需求，是能源組合中不可或缺的一部分。他深信核能將會繼續在全球的減碳過程中扮演重要角色。中電將全力支持香港政府的氣候行動藍圖2050，透過區域合作引入更多零碳能源，包括核電。

香港城市大學校長梅彥昌教授在研討會閉幕辭中表示，中電一直是城大緊密的合作夥伴。除了攜手合辦研討會，近月便與中電源動合作，在校園內安裝近2000塊高效能碳面太陽能板，推動可再生能源及可持續發展。城大將繼續推動創新方案，減少碳足跡並促進長遠的生態變革。

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